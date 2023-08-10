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Сооснователь "Яндекса" Волож выступил против войны в Украине

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

По словам Воложа, он категорически против "варварского вторжения России в Украину". Бизнесмен сообщил, что сосредоточился на поддержке талантливых инженеров, которые решили покинуть Россию.

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Аркадий Волож
Аркадий ВоложФото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

Сооснователь интернет-портала "Яндекс" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года высказал свое отношение к российскому вторжению в Украину, резко раскритиковав действия Москвы. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - говорится в заявлении Воложа, переданном представителями бизнесмена изданию "Медуза", и обнародованном в четверг, 10 августа.

"Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", - подчеркнул Волож.

Он сообщил, что после вторжения войск РФ в соседнюю страну сосредоточил внимание на оказании поддержки талантливым российским инженерам, которые решили покинуть Россию и теперь могут начать новую жизнь за рубежом.

Санкции в отношении Аркадия Воложа

В июне 2022 года Аркадий Волож подпал под европейские санкции из-за российского вторжения в Украину. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В начале недели СМИ обратили внимание на тот факт, что Волож фактически вычеркнул Россию из биографии на своем сайте. В краткой справке о Воложе говорится, что он - "родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель". Россия, в которой Волож долгое время жил и вел бизнес, упоминается в его биографии лишь в контексте компании CompTek, а "Яндекс" обозначен как "одна из крупнейших интернет-компаний в Европе".

До Воложа свое мнение о войне против Украины высказывали лишь 22 бизнесмена из списка 200 богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Из них лишь трое - Михаил Ходорковский, Олег Тиньков и Андрей Бородин - публично осудили боевые действия в Украине и президента РФ Владимира Путина.

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