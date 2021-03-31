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Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images
"Яндекс"
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Интернет-компания и поисковая система "Яндекс" (Yandex).
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Новости
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в РФ
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
РКН включил в "список слежки" еще два сервиса "Яндекса"
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Контекст
Аркадий Волож покаялся, но не раскаялся
Аркадий Волож покаялся, но не раскаялся
Бывший глава "Яндекса" высказался против войны. Хоть поздно, но лучше, чем дальше молчать, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Политика
11.08.2023
11 августа 2023 г.
Волож против войны, или Позднее прозрение "Яндекса"
Волож против войны, или Позднее прозрение "Яндекса"
Как после заявления сооснователя "Яндекса" могло бы выглядеть новое приложение российского концерна - в карикатуре DW.
Политика
10.08.2023
10 августа 2023 г.
Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!
Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!
Экс-глава Счетной палаты займется разделом активов "Яндекса", сообщают СМИ. Новые приключения Кудрина - в карикатуре DW.
Экономика и бизнес
29.11.2022
29 ноября 2022 г.
К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры
К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры
Экс-глава "Яндекс.Новости" создал свой агрегатор новостей The True Story. Есть и такой способ борьбы с цензурой.
Свобода слова
23.08.2022
23 августа 2022 г.
"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта
"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта
Компания предупредила, что при определенных обстоятельстивах не сможет исполнить обязательства в полном объеме.
Экономика и бизнес
04.03.2022
4 марта 2022 г.
В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"
В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"
Приложения "Яндекса", которые появляются в смартфонах Samsung после обновления операционной системы нельзя удалить.
Политика
31.03.2021
31 марта 2021 г.
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