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Логотип компании "Яндекс" на фасаде московского офиса
Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

"Яндекс"

Публикации по теме

Интернет-компания и поисковая система "Яндекс" (Yandex).

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Новости

5 февраля 2024 г.

Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в РФ

2 февраля 2024 г.

РКН включил в "список слежки" еще два сервиса "Яндекса"

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Контекст

Логотип компании "Яндекс" на фасаде московского офиса

Аркадий Волож покаялся, но не раскаялся

Аркадий Волож покаялся, но не раскаялся

Бывший глава "Яндекса" высказался против войны. Хоть поздно, но лучше, чем дальше молчать, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика11 августа 2023 г.
Карикатура - страница "Яндекса" с перечислением приложений и услуг, среди них - "оппозиция".

Волож против войны, или Позднее прозрение "Яндекса"

Волож против войны, или Позднее прозрение "Яндекса"

Как после заявления сооснователя "Яндекса" могло бы выглядеть новое приложение российского концерна - в карикатуре DW.
Политика10 августа 2023 г.
"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экс-глава Счетной палаты займется разделом активов "Яндекса", сообщают СМИ. Новые приключения Кудрина - в карикатуре DW.
Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
Табличка "Яндекс" показывает в одну сторону, а отколовшаяся от неё другая табличка с зеркальным написанием названия компании идёт в другую и "говорит": "Мы пойдем другим путем" - карикатура DW

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

Экс-глава "Яндекс.Новости" создал свой агрегатор новостей The True Story. Есть и такой способ борьбы с цензурой.
Свобода слова23 августа 2022 г.
Офис компании "Яндекс" в Москве

"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

Компания предупредила, что при определенных обстоятельстивах не сможет исполнить обязательства в полном объеме.
Экономика и бизнес4 марта 2022 г.
Офис компании "Яндекс" в Москве

В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"

В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"

Приложения "Яндекса", которые появляются в смартфонах Samsung после обновления операционной системы нельзя удалить.
Политика31 марта 2021 г.
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