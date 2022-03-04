"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

Доминирующая на российском интернет-рынке компания "Яндекс" предупредила о риске дефолта по своим обязательствам. Как указывается в пресс-релизе компании, это может произойти, если держатели облигаций "Яндекса" воспользуются в пятницу, 4 марта, своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 млрд долл с выплатой процентов.

Компания предупредила, что на данный момент не имеет достаточных средств, особенно если не удастся перераспределить ресурсы российских "дочек" в нидерландскую головную компанию. По данным "Яндекса", на 28 февраля остатки денежных средств компании в иностранной валюте составляли около 615 млн долларов (из них средства на сумму, эквивалентную примерно 370 млн долларов, находятся за пределами России) и примерно 47 млрд рублей.

Опасность дефолта возникла после того, как 28 февраля на фоне агрессии России против Украины американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами ряда российских компаний, таких как "Яндекс", Ozon, МТС и ЦИАН. Если приостановка продлится более пяти торговых дней, некоторые держатели акций могут потребовать немедленной выплаты своих денег.

Российский Google

"Яндекс", который также иногда называют "российским Google", с 1997 года предлагает услуги собственной поисковой системы, через которую, по данным компании, в последнем квартале 2021 года проходило более 60 процентов всех поисковых запросов в российском интернете, напоминает агентство AFP. Компания также предлагает услуги по перевозке пассажиров и доставке грузов. В прошлом году прибыль "Яндекса" составила, по собственным данным, 356 млрд руб, или около 4,33 млрд евро по декабрьскому курсу.

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