Аркадий Волож покаялся, но не раскаялся

Бывший глава "Яндекса" высказался против войны. Хоть поздно, но лучше, чем дальше молчать, считает Иван Преображенский.

Офис "Яндекса" в Москве Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Сооснователь и бывший глава интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож впервые высказался публично против российского вторжения в Украину. "Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - говорится в заявлении Воложа, переданном в СМИ. Лично выступать он не стал, как не упомянул и об ощутимом вкладе своей компании в укрепление режима Владимира Путина.

Отмолчаться не вышло

Аркадий Волож был в числе российских олигархов, попавших под западные санкции сразу после начала полномасштабной войны России против Украины. Тогда же он ушел со всех своих формальных постов в "Яндексе". Позднее в СМИ стали появляться слухи о том, что компания будет разделена на российскую и международную часть, а модератором этого процесса выступает бывший вице-премьер, экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. А недавно Волож без объяснения причин "очистил" свою биографию практически от всех упоминаний России, что вызвало волну негодования у противников путинского режима.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Их позиция понятна. Заявление одного из создателей и многолетнего руководителя "Яндекса" Аркадия Воложа о том, что он против войны, опубликованное через полтора года после ее начала, трудно оправдать тем, что у него оставались в России "заложники". Хотя, безусловно, свой бизнес бизнесмен "отвязывал" от российского долго и мучительно.

Вдобавок вряд ли случайно его заявление последовало сразу за волной критики. По сути, его можно назвать вынужденным, поскольку, оказавшись в фокусе общественного осуждения, Волож не мог не понимать, что его шансы оспорить введенные санкции и повторить путь бизнесмена Олега Тинькова, становятся совсем уж призрачными.

И это понимание - явный позитив. Значит, публичная критика работает.

Нет сомнений: чем большему числу попутчиков путинского режима из числа бизнесменов и публичных фигур придется заявить, что они против российской агрессии, тем лучше. Хотя, не следует обольщаться. Это еще далеко не "раскол элит", который предрекают многие западные кремленологи с февраля 2022 года.

"Яндекс" как опора власти

В своем заявлении, как и в биографии, Волож все еще умалчивает о своих российских бизнес-подвигах, которые он и компания "Яндекс" совершали в течение последних двух десятилетий. Став крупнейшим, а затем и единственным российским поисковиком, компания заняла на этом рынке монопольное положение и старалась, чего никто не скрывал, занять его и во многих других сферах.

Речь как о сугубо коммерческих историях типа системы доставки или "Яндекс-такси", так и о весьма политических, вроде агрегатора новостей или закрывшегося почти сразу после запуска, скорее всего, по настоятельной просьбе путинских цензоров агрегатора блогов.

Вряд ли кто-то может сейчас выдвинуть Воложу обвинения в недобросовестной конкуренции "Яндекса" в эпоху, когда он им руководил. Но что делать с активным сотрудничеством с властями в сфере IT, откровенным цензурированием новостного агрегатора и других подобных сервисов, которое неоднократно подтверждали бывшие подчиненные Воложа, начиная с экс-руководителя проекта Льва Гершензона?

Можно вспомнить и помощь властям по уничтожению независимых сервисов, снижение цитирования "неугодных" СМИ, что лишало их рекламных доходов. Не хочет ли "предприниматель казахстанского происхождения" откровенно рассказать об изнанке российской власти, которую он неплохо знает, чтобы ослабить Кремль и внести свой вклад в прекращение войны против Украины, которую легче все остановить, демонтировав общими усилиями путинский режим?

Ответственность: коллективная без индивидуальной

Можно ли верить в искренность Аркадия Воложа? Я верю, что он против войны и убийств, как всякий психически нормальный человек. Но налицо и очевидная манипуляция.

Осуждая войну против Украины, Волож берет на себя частичку коллективной ответственности, которая лежит на всех россиянах, хотят они того или нет. Но на нем есть и персональная ответственность, связанная с коллаборационизмом, который дал лично ему миллиарды рублей, а в России создал "цифровой ГУЛАГ", при построении которого "Яндекс" часто был помощником путинских чекистов.

Вряд ли эта ответственность когда-нибудь конвертируется в персональную вину и судебные решения, она пока отражена только в санкциях. Но обсуждая возможность их отмены против Воложа, не надо забывать: он попал под санкции не за то, что полтора года молчал по поводу агрессии против Украины, а за свое активное сотрудничество с Кремлем, которое, в числе прочего, сделало эту агрессию возможной.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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