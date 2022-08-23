Yandex откажется от агрегатора "Яндекс.Новости"

Российский интернет-концерн Yandex передаст близкому к российскому государству конкуренту VK агрегатор "Яндекс.Новости" и платформу "Дзен" в обмен на сервис доставки еды Delivery Club. Во вторник, 23 августа, компании объявили о подписании соглашения об обмене активами.

Как заявили "Интерфаксу" в "Яндексе", сделка будет безденежной. Предполагается, что она будет совершена после раздела активов VK и "Сбербанка". При этом обмен планируется завершить до конца текущего года после получения разрешения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

После обмена сервисами основная страница "Яндекса" yandex.ru перейдет к VK и станет платформой dzen.ru, а у "Яндекса" будет новая главная страница - ya.ru, ядром которой будет поиск. Сервисы Delivery Club и "Яндекс.Еда", до сих пор являющиеся основными конкурентами на рынке фудтеха, перейдут на единую технологическую платформу. "Яндекс" заявил, что уход из медиабизнеса связан с планами сконцентрироваться на других сферах бизнеса.

Экс-глава "Яндекс.Новости" запустил альтернативную платформу

Между тем накануне бывший руководитель агрегатора новостей "Яндекс.Новости" Лев Гершензон сообщил о запуске альтернативного сервиса The True Story. "Это бета-версия - то есть не всё и всегда работает, не всё, что работает, работает так, как нам бы хотелось. Мы будем добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги", - написал он. По его словам, кроме материалов СМИ, по конкретным темам будут размещаться посты из соцсетей и любой другой контент, имеющий отношение к тому или иному событию.

"Наша задача - показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии", - пояснил бизнесмен, который после начала войны в Украине заявил, что "Яндекс.Новости" скрывают от российских пользователей полную картину происходящего.

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