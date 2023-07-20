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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Даниил Сотников
40 мин. назад

С просьбой снять с него санкции Олег Тиньков обращался в британский МИД. В поддержку российского бизнесмена выступал британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

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Бизнесмен Олег Тиньков
Бизнесмен Олег ТиньковФото: picture alliance / Sergei Bobylev/TASS/dpa

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщается на сайте британского правительства в четверг, 20 июля. В обновленном санкционном списке имя Тинькова больше не значится. Причина снятия санкций в документе не указана. Созданный бизнесменом "Тинькофф банк", который после войны был продан структурам миллиардера Владимира Потанина, по-прежнему находится под ограничениями.

Тиньков резко осудил войну

Санкции против Олега Тинькова были введены в марте 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину. Между тем бизнесмен неоднократно высказывался против этой войны. В мае он опубликовал пост, в котором попрощался с Россией, где у него, по его словам, "не осталось ничего". В октябре 2022 года Тиньков заявил, что отказался от гражданства РФ, так как не желает "ассоциироваться с путинским фашизмом".

Тиньков обращался в британский МИД с просьбой о снятии санкций. Как писало агентство Bloomberg, бизнесмен указывал, что снятие с него санкций "стало бы сигналом о том, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение".

С просьбой снять санкции с Олега Тинькова к правительству в Лондоне обращались также британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и российский политик Михаил Ходорковский. 

Великобритания ввела новые санкции против структур ЧВК "Вагнер" в Африке

Также 20 июля Великобритания ввела санкции против еще восьми человек и пяти компаний, связанных с деятельностью  ЧВК "Вагнер"в Африке. Под ограничения подпали Иван Маслов, который в документе назван руководителем "вагнеровцев" в Мали, советник президента ЦАР и глава боевиков в этой стране Виталий Перфильев, а также еще шесть человек.

Среди компаний санкциям Лондона подверглись "М-Инвест", Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services и Alsolag Mining Co Ltd.

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