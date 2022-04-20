Пост Тинькова с осуждением войны получил массовую поддержку в Сети

Пост российского бизнесмена Олега Тиньковас осуждением войны РФ в Украине собрал в Instagram к среде, 20 апреля, почти 100 тыс. отметок "мне нравится" и практически 20 тыс. комментариев.

Предприниматель просил "коллективный Запад" дать президенту РФ Владимиру Путину возможность "ясного выхода" из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо" и "остановить бойню" в Украине. Эту запись Тиньков разместил 19 апреля. "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", - написал он, обращаясь к западным политикам.

По словам предпринимателя, он не видит "ни одного бенефициара" происходящего. "Гибнут невинные люди и солдаты", - отметил Тиньков. По его мнению, российские генералы, "проснувшись с похмелья, поняли, что у них" - недееспособная армия. Страна погрязла "в непотизме, холуйстве и чинопочитании", считает он.

"Кремлевские чиновники - в шоке"

"Кремлевские чиновники - в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества", - сказано в посте.

"Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%", - написал Олег Тиньков, высказав мнение, что 90% россиян - против войны в Украине.

Тиньков заявил о готовности помочь украинским беженцам

Олег Тиньков 28 февраля уже выступал против полномасштабного вторжения России в Украину. Позднее, 14 апреля, он написал, что хочет "напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России".

В начале марта основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков перестал быть долларовым миллиардером. Как подсчитало издание Forbes, на 1 марта состояние предпринимателя составляло в 820 млн долларов (759 млн евро) - в пять с половиной раз меньше оценки в рейтинге Forbes за 2021 год (4,7 млрд долларов, 4,3 млрд евро).

В конце марта 2022 года бизнесмен подпал под санкции Великобритании: его яхтам было запрещено заходить в порты страны, а самолетам - пролетать в ее воздушном пространстве. Позднее Лондон отменил рестрикции.

В 2020 году стало известно, что Тиньков болен раком крови, с тех пор он перенес несколько курсов химиотерапии.

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