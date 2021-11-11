Власти США прекратили преследование бизнесмена Тинькова

Власти США прекратили уголовное преследование основателя группы "Тинькофф" Олега Тинькова. Такой вердикт вынес судья Северного округа штата Калифорния в пятницу, 29 октября. Суд учел состояние здоровья бизнесмена и согласился не отправлять Тинькова в тюрьму. Его приговорили к одному году нахождения под надзором и выплате штрафа в размере 250 тыс. долларов. Тинькову необязательно находиться на территории США. Прокурор объявила, что обвинение отзывает все претензии к Тинькову.

Олег Тиньков заплатил 450 миллионов долларов

Ранее в ходе сделки со следствием российский бизнесмен уже заплатил почти 450 млн долларов в рамках урегулирования налоговых претензий. Тиньков признал вину по одному из предъявленных ему обвинений о нарушении налогового законодательства США. По заявлению прокурора, в 2013 году он нанес США ущерб в размере более 248,5 млн долларов. С учетом процентов, пени и других налоговых обязательств он должен был выплатить около 506 млн.

Тиньков получил американское гражданство в 1996 году. С того времени и до 2013 года он подавал налоговые декларации в США. В 2013 году бизнесмен обратился в посольство Соединенных Штатов в Москве за отказом от американского гражданства. Тиньков указал, что чистая стоимость его активов составляет всего 300 тысяч долларов, хотя, по данным Минюста США, справедливая стоимость активов основанного им ТКС банка превышала миллиард долларов.

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