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Британский миллиардер призвал снять санкции с Олега Тинькова

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

По словам Ричарда Брэнсона, Тиньков никогда не был олигархом. Брэнсон считает, что Великобритания ошибочно включила российского бизнесмена в санкционный список.

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Олег Тиньков
Олег ТиньковФото: picture alliance / dpa

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании отменить санкции, введенные против российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщила лондонская газета The Times в понедельник, 17 июля. Основатель корпорации Virgin Group Брэнсон заявил, что знает Тинькова уже 20 лет и считает, что Лондон включил его в санкционный список необоснованно.

"Я твердо убежден, что господин Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены санкции. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был "олигархом". Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Поэтому я симпатизирую ему, поддерживал его и продолжаю поддерживать", - написал Брэнсон в письме, приложенном к официальной апелляции Тинькова на решение МИД Великобритании о введении санкций в отношении него.

Олег Тиньков подал в британский МИД прошение об исключении его из санкционных списков в марте. Тогда сообщалось, что обращение в поддержку Тинькова направил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании.

Санкции против Олега Тинькова

Великобритания ввела санкции против Олега Тинькова 24 марта 2022 года - через месяц после российского вторжения в Украину. Британские санкции поддержала Австралия, но государства Евросоюза, а также США и другие западные страны штрафных мер против Тинькова не ввели.

Олег Тиньков с самого начала войны России против Украины занимает антивоенную позицию. Бизнесмен отказался от гражданства РФ в октябре 2022 года, заявив, что не желает "ассоциироваться с путинским фашизмом".

В России Тиньков владел долей в TCS Group (материнской компании банка "Тинькофф"), но в апреле прошлого года продал актив холдингу "Интеррос" Владимира Потанина. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю "за копейки". После продажи состояние Тинькова сократилось с нескольких миллиардов до 860 млн долларов, сообщило в ноябре издание Forbes.

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