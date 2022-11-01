Тиньков об удалении из Instagram заявления о гражданстве РФ

Бизнесмен Олег Тиньков написал в Instagram, что отказался от российского паспорта, на следующий день этот пост исчез. По словам Тинькова, он его не удалял.

Бизнесмен Олег Тиньков обвинил интернет-троллей в удалении его поста в Instagram, в котором он сообщил о выходе из российского гражданства. "Путинские тролли как-то и до Инсты добрались, мой пост исчез. Он говорил, что я принял решение выйти из российского гражданства, из-за вторжения России в независимую Украину. Я против этой войны, и убийства мирный людей", - написал Тиньков во вторник, 1 ноября.

Накануне он сообщил об отказе от гражданства РФ. "Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей", - заявил предприниматель. Он призвал других бизнесменов последовать его примеру, "бросить свои бизнесы и гражданство" и не "работать на фашизм".

Антивоенная позиция Тинькова

Олег Тиньков неоднократно после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступал с антивоенными заявлениями. В частности, в апреле он написал, что хочет "напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России". Позже он опубликовал пост в Instagram, в котором просил "коллективный Запад" дать президенту РФ Владимиру Путину возможность "ясного выхода" из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо" и "остановить бойню" в Украине. Он отметил, что не видит "ни одного бенефициара" происходящего. "Гибнут невинные люди и солдаты", - написал Тиньков. По его мнению, российские генералы, "проснувшись с похмелья, поняли, что у них" - недееспособная армия.

Банк "Тинькофф" дистанцировался от заявлений своего основателя и назвал его "личным мнением". В мае Тиньков обвинил российские власти РФ в принуждении продать долю его семьи в корпорации TCS Group, владеющей в числе прочего банком "Тинькофф" и компанией "Тинькофф Страхование". На следующий день после того как предприниматель публично выступил против войны в Украине, с руководством банка "Тинькофф" связались представители администрации президента РФ и пригрозили национализацией, заявил бизнесмен. При этом речь шла об "отчаянной продаже", навязанной ему Кремлем и не предполагавшей обсуждения цены.

В конце марта бизнесмен попал под санкции Великобритании: его яхтам было запрещено заходить в порты страны, а самолетам - пролетать в ее воздушном пространстве. Позднее Лондон отменил рестрикции.

Смотрите также: