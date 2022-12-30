Сооснователь "Яндекса" Волож объявил сотрудникам об уходе

Предприниматель Аркадий Волож, ранее покинувший все должности в "Яндексе", попрощался с сотрудниками. Он уточнил, что "помогает советами" четырем международным стартапам, развивающимся вне холдинга.

Сооснователь и бывший генеральный директор IT-компании "Яндекс" (Yandex) Аркадий Волож направил сотрудникам "прощальное письмо", полный текст которого опубликовало в Telegram-канале в пятницу, 30 декабря, агентство РБК. "Я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании", - напомнил Волож.

Он констатировал, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации "Яндекса". Предприниматель уточнил, что "помогает советами" четырем международным стартапам, которые развиваются вне холдинга. "Яндекс - это проект моей жизни. И не только моей", - отметил Волож, добавив, что занимался развитием компании 30 лет.

Включение в санкционный список ЕС

Аркадий Волож стал генеральным директором "Яндекса" в 2000 году. Он был включен в санкционный список Европейского Союза 3 июня 2022 года на фоне войны России в Украине. О том, что бизнесмен покинул совет директоров и пост генерального директора "Яндекса", сообщило 6 июня агентство Bloomberg. Активы Воложа, у которого есть гражданство Мальты, были арестованы в Финляндии 22 сентября.

Как уточняло Bloomberg 25 ноября, проживающий в Израиле Аркадий Волож был готов отказаться от доли в компании в обмен на то, чтобы ему позволили сохранить права на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом.

СМИ: Кудрин утвердил с Путиным схему раздела активов "Яндекса"

Как сообщили издания The Bell и российская версия Forbes со ссылкой на анонимные источники, занимавший пост главы российской Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на 25 ноября утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании "Яндекс", а также договорился о своем переходе в ее руководство. У "Яндекса" должна была появиться новая материнская компания - российская, вместо зарегистрированной в Нидерландах.

Ее должен был возглавить Кудрин, который получал за это 5 процентов акций, что соответствовало примерно 300 млн долларов (281 млн евро), писали издания. По их данным, Кудрин и оставшиеся в России менеджеры "Яндекс" будут контролировать компанию в России и принимать ключевые решения. Алексей Кудрин 29 ноября ушел с должности председателя Счетной палаты России. Позднее, 5 декабря, он сообщил, что перешел в "Яндекс" на пост советника по корпоративному развитию.

Волож должен был получить лицензии на развитие за пределами России беспилотных автомобилей и облачных сервисов, образовательного сервиса "Яндекс.Практикум" и сервиса по распознаванию изображений "Толоки", писали издания.

Как утверждало The Bell, у российского "Яндекса" появятся новые акционеры, в том числе - структуры Владимира Потанина, а совладельцами компании останутся Роман Абрамович и ВТБ.

Цена акций на Мосбирже упала

На 30 декабря 2022 года 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных принадлежат семейному фонду Аркадия Воложа, следует из данныхна сайте "Яндекса".

В ходе торгов на Мосбирже акции компании упали на 1,16 процента - до 1791 рубля за штуку. К 13.30 мск падение замедлилось, составив 0,63 процента, стоимость поднялась до 1808 рублей за бумагу.

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