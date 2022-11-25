Кудрин утвердил у Путина схему раздела Yandex

Алексей Кудрин возглавит Yandex и получит 5 процентов акций компании, которая будет заново зарегистрирована в России. Об этом он договорился с президентом РФ Путиным, пишут The Bell и Forbes.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на пятницу утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании Yandex, а также договорился о своем переходе в ее руководство, сообщили в пятницу, 25 ноября, издания The Bell и российский Forbes со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, у Yandex появится новая материнская компания, зарегистрированная в России, вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. Ее возглавит Кудрин, который получит за это 5 процентов акций, что соответствует примерно 300 млн долларов. Кудрин и оставшиеся в России менеджеры Yandex будут контролировать компанию в России и принимать ключевые решения. Основатель компании Аркадий Волож, уехавший в Израиль, получит лицензии на развитие за пределами России беспилотных автомобилей и облачных сервисов, образовательного сервиса "Яндекс.Практикум" и сервиса по распознаванию изображений "Толоки".

Как утверждает The Bell, у российского Yandex появятся новые акционеры, в том числе структуры Владимира Потанина, а совладельцами компании останутся Роман Абрамович и ВТБ. Кудрин пообещал Кремлю, что Yandex не "утечет за рубеж", а менеджерам компании, что она "не превратится в очередной "Ростех" или "Ростелеком"". По данным издания, после начала войны в Украине основатель Yandex обратился к Кудрину за помощью в согласовании сделки в Кремле.

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