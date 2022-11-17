Суд оставил амстердамских сквоттеров в доме Аркадия Воложа

Суд в Нидерландах не стал выселять сквоттеров, которые обосновались в доме основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа в Амстердаме. Об этом сообщили в среду, 16 ноября, местные издания Het Parool и NRC .

Сквоттеры вселились в пустующий дом недалеко от центра города в конце октября. Они вывесили баннеры против войны и капитализма. "Права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой", - объясняли нидерландцы основания для захвата. Деловое издание Forbes оценивает капитал предпринимателя в 2,3 млрд долларов.

Адвокат Воложа пояснял, что в здании идет ремонт и это позволяет оставить его без жильцов на долгое время: в обычных случаях, по нидерландским законам, недвижимость не должна пустовать более полугода. Такие меры приняли из-за дефицита жилья. Сквоттеры настаивали на том, что Волож после ремонта собирается сдавать в этом доме квартиры, поскольку в марте 2020 года количество почтовых адресов увеличилось с двух до трех. Адвокат возразил, что его клиент, напротив, намерен периодически жить в Амстердаме со своей семьей.

Суд отклонил иск Аркадия Воложа, указав, что тот находится под санкциями Европейского Союза за сотрудничество с российскими властями, развязавшими войну в Украине, и не имеет права приезжать в Нидерланды или получать прибыль от аренды. Кроме того, после ремонта стоимость дома, а следовательно, и состояние его владельца, возрастет, что тоже запрещено санкциями.

Аркадий Волож долгое время работал на руководящих постах в компании "Яндекс", которая, в частности, по запросу властей РФ выдает им личную информацию пользователей, а также способствует цензуре в России, формируя новостную ленту только из государственных СМИ. Сразу после включения в санкционные списки Волож уволился из "Яндекса" и заявил, что будет обжаловать ограничения.

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