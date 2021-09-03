"Яндекс" получает все больше запросов на раскрытие данных клиентов

С января по июнь 2021 года российская информационная компания "Яндекс" получила 19 650 запросов, касающихся раскрытия пользовательских данных клиентов своих сервисов. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная компанией в пятницу, 3 сентября.

"Яндекс" регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных", - подчеркнули в IT-компании. При этом отказано в выдаче информации было лишь в 4153 (20%) случаях.

Большинство запросов касалось сервисов "Яндекс.Такси", почты и "Яндекс.Еда"

Большинство запросов касались сервиса "Яндекс.Такси" (8583), электронной почты (6445), а также службы по доставке продуктов и готовых блюд "Яндекс.Еда"(1744).

Как напомнила в этой связи "Новая газета" (НГ), в рамках рассмотрения дела в отношении полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, выяснилось, в частности, что сервис "Яндекс.Такси" предоставлял силовикам информацию о передвижениях репортера.

В "Яндексе" подтвердили, что не предупреждают пользователей

В целом, как отмечает НГ, частота подобных запросов выросла на 21,5% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным "Яндекса", требования о выдаче личной информации поступали, в частности, от МВД России, Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, судов и ряда других органов.

В компании констатировали, что не предупреждают пользователей, когда получают запрос на выдачу данных. Эту информацию раскрывать запрещено в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ, говорят в компании.

В конце августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Twitter за отказ локализовать базы данных пользователей из РФ. Для WhatsApp штраф в размере 4 млн рублей стал первым, Facebook и Twitter получили повторные штрафы в размере 15 млн и 17 млн рублей соответственно.

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