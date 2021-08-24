Бывший курьер "Яндекс.Еды" завоевал золото Паралимпиады в велогонке

Россиянин Михаил Асташов, который еще несколько месяцев назад работал курьером доставки еды в Екатеринбурге, завоевал в четверг, 26 августа, золотую медаль в велогонке на Паралимпиаде в Токио. При этом он на круг опередил канадца Тристена Чернова.
Ранее, в квалификационном заезде среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Асташов преодолел дистанцию 3000 метров за 3 минуты 35,954 секунды, установив мировой рекорд.
У Михаила Асташова нет рук и ног, он передвигается на протезах. В феврале 2020 года Асташов устроился курьером в службу доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, чтобы самостоятельно себя обеспечивать.
Как Михаил Асташов пришел в большой спорт
Как рассказал депутат Госдумы РФ, российский биатлонист Антон Шипулин, в конце 2019 года Асташов пришел к нему на прием избирателей и рассказал, что хотел бы выступить на Паралимпийских играх в Токио. Для этого ему было необходимо принять участие в международных соревнованиях и набрать квалификационные очки. Однако, чтобы отправиться на эти соревнования, спортсмену требовалось 350 тысяч рублей. Шипулин помог ему найти эти деньги.
Паралимпийское золото Токио - не единственное спортивное достижение 32-летнего Михаила Асташова. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.
Михаил Асташов
После победы на кубке мира по паратриатлону в Испании в июне 2021 года Асташов написал на своей странице в соцсети Instagram: "На беге видно по лицу, как тяжело даются последние километры дистанции!!!! Но, несмотря на тяжесть, усталость и прочее, я все равно на финише получаю неимоверное удовольствие от того, что смог пересилить себя и дойти до финиша... Ну а если еще и финишировать первым, как это было в Испании, то радость и эйфория удваивается)))))) Поэтому когда тяжело, просто перетерпите - если вы пересилите себя, то обязательно почувствуете удовлетворение и удовольствие от проделанной вами работы!!!!"
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова