У элит в России выхода нет, или Вместе за Путина

Президент Владимир Путин ведет заседание Совета безопасности 21 февраля 2022 года Фото: Sputnik/Kremlin Pool/AP/picture alliance

Народ и армия едины, твердила советская пропаганда. В актуальной политической ситуации в России очевидно, что народ скорее безмолвствует и пассивно принимает любые кремлевские новации, включая войну. Зато более или менее един с армией российский правящий класс. И 21 февраля Владимир Путин соберет его в Москве слушать президентское послание Федеральному собранию в том числе для того, чтобы показать всем наблюдателям: надежды на "элитный раскол" пока не сбылись.

Элиты не видят альтернативы Путину

Источники в российской элите - хотя вряд ли сейчас много готовых говорить откровенно - уверяют агентство Reuters , что эта самая элита ждет переизбрания Путина на пост президента в 2024 году и долгую войну с Украиной, хотя последствия российской агрессии не нравятся якобы даже ближайшему путинскому окружению. Эта новость повторяет практически слово в слово многочисленные комментарии экспертов последнего года. Разумеется, те из них, которые констатируют простую истину: российский правящий класс не видит альтернативы Владимиру Путину.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

После начала полномасштабной агрессии России против Украины стало общим местом обсуждать возможность "элитного раскола" в РФ, который мог бы послужить причиной "дворцового переворота", то есть отстранения нынешнего президента от власти, а значит, скорее всего, и прекращения войны. Но он почему-то не происходит. И одна из причин - безальтернативность Путина для правящего класса.

Правящий класс в России по-прежнему монолитен

Часто говорят, что полицейский режим Путина держится в первую очередь на страхе. Действительно, президентское окружение, скорее всего, боится как политических репрессий, так и просто отставки, если занимает официальные посты. В мафиозной системе, которую построил Путин, потеря должности чаще всего приводит к мгновенной потере капиталов.

По той же причине ближайшее окружение российского президента боится соседа по "даче" на Рублевке больше, чем солдат НАТО. Те хотя бы предадут его суду, а в конфликте с соседом есть шанс оказаться закопанным под общим забором. Все знают, из какого малинового пиджака "братков" из 1990-х выросла значительная часть российской так называемой "элиты".

Еще один фактор лояльности - бежать некуда. ЕС и США за год войны не организовали ни одного тоннеля под новой "берлинской стеной", стремительно отделившей Россию от западной цивилизации. Никаких системных действий по созданию "стратегии выхода" для тех, кто готов предать Путина.

Санкции - на всех и в равной мере, даже при желании откупиться в пользу Украины значительной или большей частью капиталов. Ни одного известного перебежчика не "подняли на щит" как пример правильного отказа от поддержки военной агрессии. Нет реакции и на предложения некоторых российских политиков, вынужденных уехать из страны, вывести рандомно из-под санкций часть элиты, чтобы спровоцировать взаимные подозрения и репрессии с целью вызвать тот самый раскол элит. В итоге российский правящий класс подходит к годовщине начала военной агрессии, пожалуй, еще более монолитным, чем это было перед полномасштабным нападением на Украину. В отличие от общества, которое до сих пор в раздумьях и скорее смиряется с войной, нежели активно поддерживает ее.

"Партия 21 февраля"

В медиа в 2022 году появился термин "Партия 23 февраля". Это - о тех, кто хотел бы вернуться в довоенное время. Однако в российском правящем классе сильнее представлена, пожалуй, "Партия 21 февраля" - испуганных и послушных бюрократов.

Недаром Владимир Путин в этом году именно на эту дату назначил свое послание. Именно в этот день год назад он "повязал на крови" украинцев всю верхушку российской власти, заставив этих людей на заседании Совета безопасности публично поддержать начинающуюся агрессию. Для него эта дата явно очень важна.

Путин тогда открыто продемонстрировал, что больше всего боится вовсе не народных бунтов, для которых у него есть многочисленные репрессивные органы, а как раз раскола элит. Продемонстрировал, что многое о нем понимает и старается не допустить любой ценой.

Несмотря на дыры в бюджете, которые только разрастаются в 2023 году, российский лидер демонстративно благословляет массовое воровство, отменив значительную часть антикоррупционного законодательства. Показательно и возобновление "общественного договора" с генералитетом после назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим группировкой в Украине.

Хозяину ЧВК "Вагнер"Пригожину не хватает снарядов , при смене руководства из окон падают начальницы управления финансового обеспечения целых военных округов. Но Путин терпит, потому что за год войны он сумел сохранить главное - лояльность правящего класса.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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