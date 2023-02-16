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Полицейская машинаФото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi
ОбществоРоссия

В Петербурге найдена мертвой глава управления финансов ЗВО

12 мин. назад

Тело Марины Янкиной было обнаружено под окнами ее квартиры, на балконе 16 этажа полиция нашла личные вещи женщины.

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В Санкт-Петербурге нашли мертвой начальницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу (ЗВО) Марину Янкину. Об этом сообщают издания "Фонтанка" и "Коммерсант Санкт-Петербург" в четверг, 16 февраля.

Тело женщины было обнаружено под окнами ее квартиры накануне утром. В пресс-службе ЗВО подтвердили, что женщина была их сотрудницей, не приведя никаких подробностей. По основной версий, ее смерть может быть самоубийством, пишет "Коммерсант". На общем балконе подъезда на 16 этаже полиция обнаружила документы и личные вещи, предположительно, принадлежавшие Янкиной.

До службы в До ЗВО Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Смерти российских чиновников и бизнесменов на фоне войны

С начала российского вторжения в Украину сообщения о гибели чиновников, депутатов или крупных бизнесменов из России привлекают особое внимание. Однако ни в одном из случаев не было доподлинно установлено или доказано, что обстоятельства смерти не соответствуют официальной версии следствия.

В декабре в Индии, выпав из окна гостиницы, погиб депутат законодательного собрания Владимирской области от партии "Единая Россия" Павел Антов, который возглавлял рейтинг Forbes самых богатых депутатов и госслужащих России.

1 сентября в Москве погиб глава совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы, где проходил лечение. В мае 2022 года в Мытищах нашли мертвым еще одного бывшего топ-менеджера "Лукойла", миллиардера Александра Субботина. В Следственном комитете РФ сообщили, что причиной стала острая сердечная недостаточность.

В начале марта был найден повешенным в гараже своего дома в британском Суррее российский нефтегазовый магнат, выходец с Украины Михаил Уотфорд. В конце марта семья миллиардера, главы крупной российской компании "МедСтом" Василия Мельникова была найдена мертвой со следами ножевых ранений в квартире в Нижнем Новгороде. Как писал "Коммерсант", следствие среди прочих рассматривает версию, что Мельников мог убить своих родных и затем покончить собой

В апреле в московской квартире полиция обнаружила трупы бывшего вице-президента Газпромбанка, миллионера Владислава Аваева, его жены и 13-летней дочери. Дверь была заперта изнутри, следов взлома и пребывания в доме других людей лиц следствие не обнаружило, поэтому склоняется к тому, что причиной убийства стал бытовой конфликт.

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