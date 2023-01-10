Российская коррупция вне европейской конвенции: что дальше?

Денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию усложнит преследование коррупционеров из России за рубежом, считают эксперты. По их мнению, борьба с коррупцией - мощное оружие в руках властей РФ.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января, внес в Госдуму РФ законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию . В пояснительной записке указывается, что решение это объясняется ограничением полномочий России в Группе государств по борьбе с коррупцией (GRECO), осуществляющей мониторинг за выполнением конвенции.

"Выход из конвенции - это формальный жест российских властей, который всего навсего лишь является последствием выхода России из Совета Европы (СЕ). Разумеется, это касается не только Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, но и еще ряда других - более 20 различных конвенций, - участником которых являлась Россия благодаря членству в Совете Европы", - пояснил в интервью DW Илья Шуманов, глава антикоррупционной организации "Трансперенси интернешнл - Россия" (признана в РФ "иноагентом". - Ред.).

Россия оставалась участницей конвенции 16 лет

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была принята в Страсбурге 27 января 1999 года и вступила в силу 1 июля 2002 года. До сегодняшнего дня ее сторонами остаются 50 государств: 46 стран - членов Совета Европы, США, Казахстан, Беларусь и Россия. Москва ратифицировала конвенцию 25 июля 2006 года, после чего с 1 февраля 2007 года она вступила в силу для РФ. Напомним, что Россия 15 марта 2022 года объявила о выхода из Совета Европы, а на следующий день Комитет министров СЕ принял решение о немедленном исключении РФ из Совета Европы из-за ее вторжения в Украину.

Флаг России снимают с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге, 16 марта 2022 года Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Конвенция четко регламентирует такие проявления коррупции как подкуп должностных лиц и судей на национальном и международном уровне, использование служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов от коррупционных преступлений, а также сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с подобного рода правонарушениями, меры по сбору доказательств и конфискации доходов, взаимную выдачу преступников, защиту свидетелей. Согласно пункту 24, контроль за выполнением конвенции договаривающимися сторонами возложен на GRECO.

3 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы ограничил членство РФ в GRECO. Согласно принятому решению, Россия должна была продолжать выполнять обязательства, принятые в рамках конвенции, но лишалась права голоса и права обсуждать доклады организации, что, формально, и послужило причиной денонсации конвенции Москвой.

"Российскую власть не волнует сегодня Запад"

По оценке Ильи Шуманова, в этом, на первый взгляд, абсолютно техническом шаге вполне просматривается и некий политический аспект. "Можно было заморозить (участие. - Ред.) и не выходить из этих конвенций. Ждать ситуацию, когда Россия сможет вернуться обратно. Но российские власти решили по другому", - пояснил эксперт.

Глава антикоррупционной организации "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов Фото: DW/Y. Wyschewezkaya

В свою очередь, политолог Николай Петров считает, что демонстративная денонсация конвенции является "отражением того факта, что российскую власть не волнует сегодня Запад, общественное мнение и инвесторы, которых и так уже нет".

"Когда страна была заинтересована в привлечении инвесторов, в улучшении инвестиционного климата, властям приходилось идти на какие-то жесты и открывать эту информацию для того, чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность. Сегодня такого рода задачи не стоят. И поэтому система возвращается в свое нормальное состояние: она не хочет больше никакого вмешательства, хочет решать свои проблемы абсолютно самостоятельно, без контроля с чьей бы то ни было стороны", - отметил Петров в интервью DW.

Что изменится после денонсации конвенции?

Денонсация конвенции "никоим образом не подрывает законодательный потенциал России" по борьбе с этим экономическим преступлением, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в стране работают системы по борьбе с коррупцией и эта работа будет последовательно продолжаться.

С Песковым не согласен Илья Шуманов: "Разумеется, у России остались другие механизмы, связанные с международной кооперацией в сфере противодействия коррупции, в частности, Конвенция ООН против коррупции и мониторинговые механизмы этой конвенции на уровне ООН". Однако, по выражению эксперта, денонсации Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию значительно усложнит "преследование российских коррупционеров, которые уехали в Европу".

Уже после 2014 года международное сотрудничество в сфере сбора доказательств, правовой помощи, обмене информацией, конфискации активов и экстрадиции коррупционеров в Россию стала весьма проблематичной, а "с началом войны (в Украине. - Ред.) оно практически прекратилось", посетовал Шуманов.

Кроме того, по его мнению, можно говорить и о том, что в России начался процесс условной легализации коррупции. "Такой тренд невозможно не заметить, что называется, и невооруженным глазом. Искажение антикоррупционных правил и стандартов, которые приняты в международном сообществе, в частности, системы декларирования доходов и имущества. Вопрос урегулирования конфликта интересов. Вопросы, связанные с уголовным преследованием коррупционеров", - считает глава "Трансперенси интернешнл - Россия".

Илья Шуманов также указал на то, что российская законодательная система в ее сегодняшнем виде "настроена на устранение каких-то даже формальных антикоррупционных правил для определенной группы лиц". Речь идет, в первую очередь, о высших чиновниках и силовиках, которых выведут из-под какого-то надзора и контроля со стороны общества

Высшие чиновники и силовики становятся в РФ, по оценке экспертов, кастой неприкасаемых Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

"Если мы говорим про спецслужбы и силовиков, то в реальности последние шаги по ограничению контроля их со стороны Счетной палаты именно в вопросах, связанных с национальной безопасностью, говорят о том, что в реальности в России сформировалась каста неприкасаемых. Людей, которые не подотчетны ни государственной системе, ни уж тем более обществу. По сути, они контролируют сами себя. И это очень удобно", - отметил Шаманов.

Борьба с коррупцией как инструмент политических репрессий

То, что законодательная инициатива президента России получит полную поддержку в Госдуме и Совете Федерации, сомневаться не приходится. Комментируя законопроект, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никакого резкого усиления или смягчения уголовной ответственности за коррупционные преступления не ожидается. Просто после выхода из конвенции "Россия будет формировать свое законодательство на основе общественного запроса и анализа правоприменительной практики, а не на основании указаний международной организации", процитировало Клишаса агентство ТАСС.

Николай Петров Фото: DW

Со своей стороны, Николай Петров полагает, что борьба с коррупцией всегда была мощным оружием в руках российский властей. "Бороться с коррупцией режим будет, но в той мере, в какой это помогает ему решать какие то внутриэлитные проблемы", - уверен политолог.

По его словам, этим будет заниматься, к примеру, Контрольное управление президента. "И в нужный момент оно вытянет за шкирку проштрафившегося чиновника, но не из-за коррупции, а по каким-то другим, может быть, политическим причинам, и накажет его в соответствии с антикоррупционным законодательством", - резюмировал Петров.

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