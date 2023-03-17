Скинуться на войну. Как прошла встреча Путина с бизнесом

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в этом году открылся 16 марта почти получасовой речью Владимира Путина. На мероприятие, которое продлится до 18 марта, обещали привезти более 1000 делегатов, среди них много владельцев крупного бизнеса, в частности, владелец "Северстали" Алексей Мордашов, "Норникеля" Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, "Русснефти" Михаил Гуцериев, "Реновы" Виктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска, а также Герман Хан из "Альфа-групп". Все они находятся под западными санкциями.

Заурядное, казалось бы, событие на этот раз было необычно тем, что это первое общение президента России с представителями бизнеса с 24 февраля 2022 года. Тогда, спустя несколько часов после начала вторжения в Украину, Путин созывал предпринимателей для того, чтобы не допустить паники и оттока капитала из России. С тех пор президент пропустил ежегодный съезд РСПП и традиционную предновогоднюю встречу. Зачем Путину понадобилось сейчас выступать перед большим бизнесом, разбиралась DW.

Дефицитный бюджет

"Ситуация за год, с прошлого обращения, сильно изменилась, Путину явно было, что сказать крупному бизнесу, успокоить всех", - считает экономист и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. В условиях санкционного давления и затянувшейся войны российское правительство испытывает явные проблемы с наполнением бюджета. Дефицит бюджета только за январь и февраль текущего года составил почти 2,6 трлн рублей.

Экономист Сергей Алексашенко прогнозирует, что к концу года эта цифра вырастет до 4,5 трлн рублей. "На закрытие этой дыры у Минфина есть два источника: использовать Фонд национального благосостояния , в котором есть сейчас 6,5 трлн рублей. Соответственно если закрыть им дыру за 2023 год, то в нем останется еще пара триллионов рублей. Второй вариант - это заем у государственных банков, с ними легко будет договориться, и банкам, в нынешней реальности некуда вкладываться, так что для них это тоже выгодно. Сейчас Минфин может чувствовать себя в относительной безопасности, а вот бюджет 2024 года уже начинает чувствовать себя некомфортно", - рассуждает Алексашенко.

Справляться с этим дефицитом с помощью привычных нефтегазовых доходов при этом, похоже, будет все сложнее. "Россия потеряла главные источники своего дохода, газовый рынок мы потеряли, Европа перестраивается на американский газ. Из крупных нефтяных рынков остались только Китай и Индия. При этом вторая, увидев печальный опыт Европы, ввела потолок в 20% для одного поставщика, то есть больше покупать они не будут, с Китаем пока будущее неясно. Плата в своих валютах тоже не очень помогает. Индийские рупии вообще нельзя поменять, мы продаем сейчас нефть за бумажки", - размышляет профессор и доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Взносы на войну и ситуация в РСПП

Одной из главных тем съезда РСПП должно было стать введение так называемого "добровольного" взноса в бюджет России от крупного бизнеса. Разговоры об этом шли некоторое время, сумма взноса падала соразмерно энтузиазму предпринимателей, и вот от изначального триллиона рублей осталось уже 300 млрд. Незадолго до съезда РСПП из его президиума вышло 15 человек, "это показывает, как люди относятся к такому решению", считает Олег Вьюгин. Долгое сопротивление бизнеса, похоже, получилось сломить, но уже в другом формате - налога на сверхприбыль или, как назвал его министр финансов Антон Силуанов, "налога, который надуло ветрами". Дополнительным взносом обложат компании с прибылью за последние два года более 1 млрд рублей. При этом из уравнения исключили нефтегазовый сектор, взимать допналоги с него никто не собирается.

"Никто не хотел платить эти деньги с самого начала. Потому что если ты добровольно вносишь деньги в казну, то ты становишься спонсором военной операции, которую проводит Россия. Тогда ты автоматически оказываешься под санкциями. Из-за этого добровольный подарок президенту - ожидалось, что о нем объявят перед съездом - сорвался. Пришлось придумывать дополнительный налог, 5% на сверхприбыль, чтобы затыкать дыру в бюджете. Бизнес этим решением проявил нелояльность президенту и власти, и Путин приехал гасить пожар", - считает Игорь Липсиц.

Противостояние с Западом и ВВП от Путина

Одним из главных пунктов в речи Путина на съезде традиционно стало противостояние с Западом. По мнению президента России, экономика страны выдержала санкционную войну и сумела "импортозаместить" все необходимое.

По данным Минфина, которые Путин озвучивал в своей речи, российский ВВП растет на 4%, тот же процент имеет и инфляция, которая, по словам президента, гораздо ниже, чем в Европе. "Да, это такое жонглирование цифрами. В марте у нас цифра инфляции 4%, но в марте прошлого года было 120%. При этом у нас нет других категорий для сравнения. Мы можем руководствоваться во многом лишь личным опытом. Я лично за год стал тратить на ту же продуктовую корзину на 40% больше, чем раньше", - рассказывает Олег Вьюгин.

Про цифру ВВП экономист тоже говорит очень сдержанно, обращая внимание на то, за счет чего получается собирать этот ВВП. За 2022 год розничная торговля в России упала примерно на 10%, что ведет к уменьшению спектра товаров, уничтожению сектора дорогих продуктов, удешевлению производства и, в конечном итоге, ухудшению уровня жизни обычных граждан. При этом на фоне падения показателей розничной торговли обрабатывающая промышленность показала рост, что связано с выпуском военной продукции. "В структуре экономики произошли настолько сильные изменения, что валовый внутренний продукт надо иначе воспринимать. Он не сопоставим с прошлыми годами, сейчас гораздо более показательны графики качества жизни", - считает Вьюгин.

Плановая экономика новой России

В самом начале своего обращения Путин заявил, что теперь у России "новая модель" и "новое качество" экономики. "Путин не стал объяснять, что стоит за этими определениями, но понятно, что это модель замыкания российской экономики в себе, а также ее милитаризации", - считает Липсиц.

Концентрацией российской экономики внутри себя объясняет фразу Путина и Олег Вьюгин. "Кооперация российской экономики с западной была очень полезной, это был взаимовыгодный обмен, мы отдавали ресурсы, нам давали технологии. Теперь наша кооперация направлена на Азию, и я сомневаюсь, что это будет также выгодно. Из развитых стран там есть только Китай, но он ведет другую политику, не обмена, а экономического давления и экспансии. И такая политика не выгодна России", - считает Вьюгин.

Эксперты DW действительно наблюдают сближение между государством и бизнесом, однако говорить о плановой и советской экономике пока еще рано. Сергей Алексашенко отмечает, что "экономика становится все более зависимой от государства. Пример с тем, что надо вот сброситься вам всем, а то у нас проблемы. Тут же добровольный взнос становится обязательным, и все наперегонки бегут к Минфину помогать составлять закон, даже если это не требуется. В условиях авторитарного режима любой бизнес зависит от государства: большой от Кремля, средний от губернатора, маленький от местной власти", - говорит экономист.

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