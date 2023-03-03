  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаРоссия

Народ жалуется президенту. "Заповедник", выпуск 255

7 ч. назад

Жалобы Путину от Шойгу, Захаровой и Лаврова. Недетские стихи о патриотическом воспитании молодежи. Номинанты на Оскар из Великобритании, Китая и Израиля. Экономика военного времени в РФ. Доступно о строительстве дворца для хозяина жизни и нации отца. Успокаивающая песня о линии фронта, которая двигается в сторону России. Смотрите в 255-м выпуске "Заповедника"!

https://p.dw.com/p/4Ob44

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель КНР Си Цзиньпин (фото из архива)

СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому и встретится с Путиным

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин вне себя от ярости: "Ему, значит, "Оскара", а мне - санкции?"

"Оскар" фильму "Навальный": кто и почему не рад кинопремии?

"Оскар" фильму "Навальный": кто и почему не рад кинопремии?

Политика6 ч. назад
Фолькер Бертельман

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

Культура11 ч. назад
Сотрудник немецкого ПХГ Jemgum проверяет работу оборудования

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Экономика и бизнес59 мин. назад
Плакт фильма "На Западном фронте без перемен"

"Будь сильным, моя любовь", или Главные интриги "Оскара"

"Будь сильным, моя любовь", или Главные интриги "Оскара"

Культура2 ч. назад
Маневры с участием немецких танков Leopard 2

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

Конфликты19 ч. назад
Republik Moldau Chisinau Protest Opposition

В Молдове - новые акции против проевропейского правительства

В Молдове - новые акции против проевропейского правительства

Политика24 ч. назад
На главную страницу