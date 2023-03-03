Народ жалуется президенту. "Заповедник", выпуск 255

Жалобы Путину от Шойгу, Захаровой и Лаврова. Недетские стихи о патриотическом воспитании молодежи. Номинанты на Оскар из Великобритании, Китая и Израиля. Экономика военного времени в РФ. Доступно о строительстве дворца для хозяина жизни и нации отца. Успокаивающая песня о линии фронта, которая двигается в сторону России. Смотрите в 255-м выпуске "Заповедника"!

7 ч. назад 7 ч. назад

7 ч. назад 7 ч. назад

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!