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Правительство РФ хочет блокировать сайты с VPN-инструкциями

Даниил Сотников
3 сентября 2023 г.

Минцифры предложило дать Роскомнадзору право блокировать ресурсы с инструкциями, как обходить блокировки и пользоваться VPN.

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Экран телефона с надписью VPN
Фото: Rafael Henrique/ZUMAPRESS/picture alliance

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на него обратил Telegram-канал "Код Дурова" в воскресенье, 3 сентября.

Согласно поправкам, предлагается разрешить блокировку ресурсов, содержащих "информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации". Под это определение подходят VPN-сервисы и инструкции к ним, которые отдельно в документе не упоминаются. Сейчас проект закона находится на этапе общественного обсуждения, который должен завершиться до 15 сентября.

История реестра Роскомнадзора

Реестр запрещенных сайтов заработал в России в 2012 году. Роскомнадзор тогда получил право без суда блокировать страницы, где, по версии ведомства, была размещена детская порнография, пропаганда суицида или наркотиков. С тех пор этот инструмент активно использовался для блокировок независимых СМИ и блогов. В конце 2022 года правительство РФ внесло "пропаганду ЛГБТ" в список запрещенного контента. Массово блокировать VPN-сервисы Роскомнадзор начал с 2021 года.

После вторжения в Украину цензура в России усилилась. За 2022 год Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации более 384 тысяч ссылок и сайтов.

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