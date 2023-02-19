Роскомнадзор заблокировал сайт The Bell

Роскомнадзор заблокировал доступ из РФ к сайту издания The Bell, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа. Об этом российские СМИ сообщают в воскресенье, 19 февраля. Ведомство не указало основания для блокировки. Пользователи, находящиеся в России, все еще могут открыть сайт, используя VPN, отмечает команда The Bell .

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Роскомнадзор заблокировал в России тысячи сайтов, в том числе множество независимых СМИ. Кроме того, ведомство потребовало от СМИ называть войну с соседним государством "спецоперацией", а в марте 2022-го было введено наказание за "дискредитацию" российской армии и "фейки" про нее.

После этого редакция The Bell решила отказаться от освещения войны из-за рисков уголовного преследования журналистов по этим статьям, но затем продолжила это делать. В течение прошлого года министерство юстиции РФ включило издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую в список "иностранных агентов".

Смотрите также: