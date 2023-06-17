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Сайт "Новая газета. Санкт-Петербург" заблокирован

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Хостинг Beget заблокировал сайт "Новая газета. Санкт-Петербург", члены редакции утратили доступ к личным кабинетам.

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"Новая газета"
"Новая газета" (фото из архива)Фото: Dmitry Feoktistov/ITAR-TASS/IMAGO

Хостинг Beget заблокировал сайт "Новая газета. Санкт-Петербург". Соответствующее уведомление появляется при попытке зайти на страницу в субботу, 17 июня.

Члены редакции издания отметили, что утратили доступ к бэкэнду (программно-аппаратной части сервиса - Ред.) и личным кабинетам.

В службе поддержки Beget редакции объяснили, что ограничили доступ к сайту по собственной инициативе, увидев, что он находится в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) со статусом "Доступ ограничивается", уточнило издание "Медиазона".

СМИ: Роскомнадзор не требовал от хостинга отключения

По данным "Медиазоны", ведомство не требовало от хостинга отключить сайт. Несмотря на это сотрудники Beget решили проявить инициативу, так как боялись потерять IP-адрес сервиса, пишет издание.

Сайт не обновлялся с марта 2022 года, но на нем хранились вышедшие материалы "Новой газеты" в Санкт-Петербурге.

"Новая газета" была вынуждена приостановить работу в России 28 марта 2022 года после второго предупреждения от Роскомнадзора - через месяц после начала войны РФ в Украине.

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