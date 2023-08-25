В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Провайдеры в России тестируют "сайт-прокладку" YouTube. На ней можно проводить фильтрацию "нежелательного" контента. DW разобралась в том, что это значит.

В России, похоже, готовят "мягкую" блокировку YouTube. Telegram-канал "ЗаТелеком" 19 августа сообщил, что в его распоряжение попало корпоративное письмо российского интернет-провайдера "Ростелекома". В нем компания просит своих сотрудников протестировать новый сервис, который дублирует американский видеохостинг YouTube, но контролируется из России. DW разобралась, что это значит и может ли новый сайт означать цензуру YouTube.

Подцензурный YouTube?

По данным директора Общества защиты интернета и автора канала "ЗаТелеком" Михаила Климарева, рассылку с сайтом, имитирующим YouTube, сотрудники "Ростелекома" получили еще 18 августа. Тогда домен ytonline.ru открывался и на нем даже можно было найти видео от команды Алексея Навального, что говорит о тестовом прогоне сайта, пока без цензуры. "Это выглядело действительно как YouTube, только с другой оболочкой. "Ростелеком" объяснил это проверкой работы сайта, но мы с вами не дурачки, мы понимаем, что нельзя тестировать собственные системы, воруя контент у конкурентов", - рассказывает DW Климарев.

По предположению директора Общества защиты интернета, это делается для проверки возможности создания программы, которая будет цензурировать YouTube вместо его прямой блокировки. "Граждан отлучать от такого ресурса, наверное, было бы политически неправильно. Плюс ко всему, технологически это будет проблема. Люди тут же ломанутся ставить VPN, что сведет блокировку на ноль. Поэтому это грамотная идея - взять и создать такой "сайт-прокладку" и уже цензурировать то, что там внутри него", - говорит Климарев.

Заблокируют ли YouTube?

Вариант с полной блокировкой видеохостинга, тем не менее, до сих пор выглядит вполне реальным. "Прямо сейчас российские власти запросто могут заблокировать YouTube. На данный момент у них есть все технические средства для этого. Роскомнадзор нарастил законодательную и техническую инфраструктуру для того, чтобы все это делать. Но более вероятным мне кажется сценарий замедления работы или как сейчас появилась история с прокси-сайтом", - рассказывает DW специалист по анализу данных и основатель компании Tazeros Артур Хачуян.

Новости о возможной блокировке YouTube ходят с самого начала вторжения России в Украину. В военной обстановке власти стремятся контролировать или блокировать все информационные платформы. Еще в марте 2023-го сайт "Октагон" сообщил, что в подготовке к блокировке YouTube российские специалисты консультируются с китайскими, в том числе с людьми, ответственными за знаменитый китайский Firewall.

Отечественная замена?

В качестве замены американскому видеохостингу власти долгое время рассматривали RuTube или VK Play, однако, по мнению экспертов, никакого соперничества YouTube отечественные сервисы не навяжут. "YouTube в России не имеет аналогов. Несмотря на то, что есть VK Play, он все же не дотягивает даже до того уровня, на котором можно было говорить, что это - замена YouTube. Причем речь идет не о технической составляющей, а именно о контентной. Вместе с YouTube у Google есть еще множество связанных сервисов. И все они соединены как бы в одну большую сетку. Если неправильно заблокировать YouTube, может получиться так, что множество смежных сервисов тоже отключится", - рассуждает Хачуян.

История с тестом "сайта-прокладки", по мнению экспертов, показывает проблему простой блокировки YouTube. Большая завязанность российской экономики и граждан на информационных технологиях привела к невозможности безболезненной замены YouTube на что-либо иное. "У нас остались сейчас две платформы, которые худо-бедно независимы. Это YouTube и Telegram. Блокировка любой из них приведет к тому, что огромную систему нужно будет перестраивать в режиме реального времени. Это нерешаемая задача. Сейчас Роскомнадзор находится в положении цугцванга, когда любой ход, который он делает, приводит только к ухудшению его позиции", - заключает Климарев.

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