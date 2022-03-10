YouTube блокирует по всему миру государственные СМИ России

На 16-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 11 марта (время московское).

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British American Tobacco plc (SPB: BTI) (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, принял решение уйти с российского рынка. В пятницу BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством, сообщила компания. После завершения этого процесса BAT больше не будет представлена на российском рынке. Компания пришла к выводу, что ее право собственности на российский бизнес "больше не является устойчивым в текущих условиях", говорится в сообщении.

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Швейцария закрыла свое воздушное пространство для самолетов, поставляющих оружие в Украину. Участвующим в конфликте сторонам, а также другим государствам не будет выдаваться разрешение на полеты, которые совершаются с целью "оказать военную поддержку сторонам конфликта", заявил в пятницу Федеральный совет. Правительство Берна намерено разрешать перелеты только рейсам, совершаемым в гуманитарных и медицинских целях, включая перевозку раненых. Федеральный совет в своем решении ссылается на юридически закрепленный нейтралитет Швейцарии.

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ООН располагает информацией об использовании российскими войсками в войне против Украины кассетных боеприпасов в нарушение международного права. Как заявила в пятницу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Розмари Дикарло, всемирной организации были предоставлены "достоверные сообщения об использовании российскими вооруженными силами кассетных боеприпасов даже в жилых районах". Речь при этом идет об неизбирательных атаках на военные цели, гражданское население и гражданские объекты.

Подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и, наряду с ковровой бомбардировкой территорий, могут представлять собой военные преступления. ООН также известно о 26 нападениях на медицинские учреждения в Украине, в результате которых погибли двенадцать человек, в том числе нападение на детскую больницу в Мариуполь. ООН безоговорочно осуждает эти нападения, подчеркнула Дикарло.

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YouTube сообщил о блокировке по всему миру каналов государственных российских СМИ и прекращении всей монетизации в РФ. "Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру<...> Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - говорится в заявлении YouTube, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter в пятницу.

В сообщении отмечается, что YouTube останавливает все способы монетизации. В компании добавили, что с момента объявления о блокировке каналов российских государственных СМИ в Европе команда YouTube заблокировала более 1 тыс. каналов и свыше 15 тыс. видео за разжигание вражды и нарушение правил сервиса относительно распространения дезинформации, сцен насилия и так далее.

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Командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников погиб во время войны в Украине, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала. Проверить ее достоверность не представляется возможным. Ранее из Киева сообщалось, что в Украине погибли два генерал-майора из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Андрей Суховецкий и Виталий Герасимов.

Четвертый пакет санкций против РФ за вторжению в Украину

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В Евросоюзе подготовили четвертый пакет санкций против РФ. В числе ограничений - запрет на экспорт в Россию любых товаров роскоши из ЕС и отказ российскому государству и элитам в доступе к криптовалютам.Новый пакетпланируют утвердить в субботу.

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Российская армия, продолжающая вторжение в Украине, продвинулась еще на 11 километров, как заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу: "Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров".

Конашенков также сообщил, что группировка войск "ДНР" при огневой поддержке российских Вооружённых сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное". "Продвижение в глубину составило 8 километров", - отметил он.

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Евросоюз на фоне острой конфронтации в отношениях с Москвой намерен в течение пяти лет избавиться от зависимости от России в сфере поставок энергоносителей. "До конца мая мы представим предложение с целью избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на саммите ЕС в Версале.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не откажется от незамедлительного прекращения импорта энергоносителей из России. "Это осознанное, обоснованное и понятное решение, мы во всяком случае с нашей стороны не остановим того импорта, который в настоящее время имеется в Европе в сфере энергетики", - сказал он после саммита стран ЕС в Версале в пятницу.

По словам Шольца, главы государств и правительств стран ЕС абсолютно едины во мнении по данному вопросу. "Европа гораздо сильнее зависит от импорта энергоносителей, чем, к примеру, США и Канада, которым поэтому проще справиться с ситуацией", сказал он.

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Министерство обороны Беларуси отвергло сообщения о якобы имевшем место нанесении удара с воздуха по территории страны. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook. "Ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС" не подтверждают подобную информацию, указали в Минобороны. Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что российские самолеты якобы нанесли удар по территории Беларуси из воздушного пространства Украины.

У ООН нет данных о производстве биооружия в Украине

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В ООН подтвердили, что у организации нет данных о производстве биооружия в Украине. "Мне известно о сообщениях СМИ с обвинениями (о разработке - Ред.) программ по созданию биологического оружия. ООН не осведомлена ни о каких программах с биооружием", - заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

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Американские доллары

Президент США Джо Байден подписал указ, в частности, запрещающий поставку в Россию долларовых банкнот. Документ размещен на сайте Белого дома. Речь идет о запрете на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно", из США или физлицом США, где бы оно ни находилось, "банкнот, деноминированных в долларах США" правительству РФ или любому физлицу, находящемуся в РФ.

Рэпер Oxxxymiron анонсировал антивоенные концерты Russians against war

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал в Instagram серию антивоенных концертов за рубежом Russians against war. "Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом. Введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование", - написал он. Первый концерт намечен на 15 марта в турецком Стамбуле. Прибыль от мероприятия переведут польскому фонду, помогающему украинским беженцам.

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Президент США Джо Байден пообещал, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине. На пресс-конференции в Белом доме Байден анонсировал новые санкции в отношении РФ. "Я не собираюсь упоминать разведданные, но Россия заплатит суровую цену, если применит химические" средства, подчеркнул Байден. Он также добавил, что страны G7 отзовут у России торговый статус "наибольшего благоприятствования". Кроме того, США запрещают ввоз из РФ морепродуктов, алкоголя и алмазов. Вашингтон также налагает запрет на поставки предметов роскоши в Россию.

Зеленский обсудил оборонную поддержку Украины с Байденом

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "провел предметный разговор" с американским лидером Джо Байденом. "Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - написал Зеленский.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы "за поддержку отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой областей". Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства. Фигурантам списка запрещены въезд в Великобританию, доступ к находящимся там активам и бизнес с британскими компаниями.

"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и продолжим закручивать гайки российской экономике с помощью санкций", - отметила она.

МИД Норвегии: Русский народ не несет ответственности за страшные военные действия путинского режима в Украине

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"Русский народ не несет ответственности за страшные военные действия путинского режима в Украине", - говорится в заявлении главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, размещенном в Twitter. "Реакция Норвегии направлена на российские власти, а не на российское население. Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти", - отметила она.

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Швейцарская корпорация Nestle приостановила импорт продукции в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Об этом представитель компании заявил агентству Reuters. Речь идет, в частности, о том, что на время прекращаются поставки кофе Nespresso и воды S.Pellegrino.

ЕС хочет ввести дополнительные санкции в отношении России

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ЕС хочет ввести дополнительные санкции в отношении России. "Сейчас мы предложим четвертый пакет санкций", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после неформального саммита Евросоюза в Версале. Ограничительные меры приведут к дальнейшей изоляции России и ее отторжению от мировой экономической системы, отметила она. Фон дер Ляйен не сообщила подробностей относительно дальнейших ограничений. По данным dpa, речь может идти об отмене преференций для России в рамках Всемирной торговой организации - по согласованию с международными партнерами, такими как США. В частности, предполагается лишить Россию статуса страны "с режимом наибольшего благоприятствования"