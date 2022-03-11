 Лондон ввел санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2022

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Европа

Лондон ввел санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы

Санкции Великобритании в отношении 386 депутатов российской Госдумы введены "за поддержку отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой областей".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы "за поддержку отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой областей". Об этом в пятницу, 11 марта, говорится в заявлении на сайте британского правительства. Фигурантам списка запрещены въезд в Великобританию, доступ к находящимся там активам и бизнес с британскими компаниями.

"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и продолжим закручивать гайки российской экономике с помощью санкций", - отметила она.

Лондон продолжит гуманитарную поддержку Украины

"Вместе с нашими союзниками мы твердо стоим на стороне наших украинских друзей. Мы будем продолжать поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонительным оружием и дипломатической работой по международной изоляции России", - подчеркнула Трасс. 

Объявленные санкции дополняют усилия Лондона по противодействию деятельности ведущих олигархов из ближайшего окружения Путина, наделению соответствующих британских институтов полномочиями для ареста российских самолетов и запрету на экспорт авиационной техники в РФ, указали в британском правительстве.

Война России в Украине

Депутаты Госдумы 15 февраля приняли постановление о немедленном обращении к президенту РФ с просьбой "признать независимость" "Донецкой и Луганской народных республик". За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ, проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. 

Идет 16-й день войны, развязанной Россией против Украины. Так, 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение во многих регионах соседнего государства. Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление. Миллионы жителей покинули свои дома и уехали в другие регионы Украины либо за ее пределы.

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