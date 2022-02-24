 Канцлер Германии: Путин не победит | Новости из Германии о Германии | DW | 24.02.2022

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Германия

Канцлер Германии: Путин не победит

После нападения России на Украину Олаф Шольц предостерег российского президента Владимира Путина от распространения войны на другие страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул готовность Североатлантического альянса предотвратить расширения масштабов войны, начатой Россией против Украины. "Путину не следует недооценивать решимость НАТО защищать всех своих членов", - заявил Шольц в телевизионном обращении к гражданам Германии вечером в четверг, 24 февраля.

По его словам, это касается всех партнеров по НАТО на востоке Европы - стран Балтии, а также Польши, Румынии, Болгарии и Словакии. Партнеры по альянсу едины во мнении, что "всеми доступными нами средствами" необходимо предотвратить распространение конфликта на другие страны, сказал Олаф Шольц. "Германия и ее союзники знают, как защищаться", - предупредил он.

"Это война Путина, а не русского народа"

Вторгнувшись в Украину, Владимир Путин пытается насильственно изменить границы в Европе и, "возможно, стереть с карты мира целую страну", заявил глава германского правительства. "Мы являемся свидетелями начала войны, какой мы не видели в Европе более 75 лет", - сказал он, добавив, что ответственность за эту войну лежит лично на президенте России. "Эта война - война Путина, - подчеркнул Олаф Шольц. - Он один, а не русский народ, решился на эту войну".

Он вновь призвал Путина вывести войска из Украины. "Незамедлительно прекратите боевые действия, выведите войска с территории Украины, отзовите противоречащее международному праву признание регионов Донецкой и Луганской областей", - потребовал политик. По словам Шольца, санкции, которые планирует ввести ЕС в отношении России на фоне ее агрессии в Украине, жестко ударят по российской экономике. "Путин не победит", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Агрессия против Украины

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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    Автор: Марина Барановская


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Война Путина против Украины: территория страны подверглась ракетному обстрелу. DW Новости 24.02.2022

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