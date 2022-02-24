 Германия не будет поставлять оружие Украине, несмотря на войну с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 24.02.2022

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Германия

Германия не будет поставлять оружие Украине, несмотря на войну с РФ

ФРГ не планирует поставки оружия Киеву, несмотря на вторжение российских войск на территорию Украины, заявил глава Минэконмики Роберт Хабек. Он также пообещал "жесткий пакет санкций" в отношении РФ.

Украинские военные в Луганской области

Украинские военные в Луганской области

Германия не планирует поставлять Киеву оружие, несмотря на вторжение российских войск на территорию Украины, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "Мы не будем поставлять оружие", сказал он в четверг, 24 февраля, в Берлине.

Вместе с тем он объявил о "жестком пакете санкций" в отношении России, решение по которому примет "европейское сообщество вместе с американскими партнерами". Штрафные меры ударят по промышленному и финансовому секторам в России, а также "существенно ограничат доступ к европейскому и американскому рынкам", - подчеркнул глава германского экономического ведомства.

Энергоснабжение Германии не пострадает от санкций против РФ

Он добавил, что санкции против России неминуемо отразятся и на немецком бизнесе, но они продуманы так, чтобы "сильно ударить по российской экономике и по возможности незначительно - по немецкой". Негативное влияние на отдельные отрасли экономики предотвратить не удастся, но это цена, которую придется заплатить за мир, отметил он.

Хабек также подчеркнул, что обеспечение Германии энергоресурсами не пострадает. По его словам, Германия создаст газовые резервы на предстоящую зиму, а собственники газовых хранилищ должны будут заполнить их уже к началу зимы. Кроме того, в Германии запланировано строительство дополнительных терминалов сжиженного газа.

Евросоюз 23 февраля уже утвердил пакет санкций в отношении России за признание сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". Он включает экономические и финансовые меры, а также санкции против рекордно длинного списка лиц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала масштабные и целенаправленные санкции в ответ на вторжение России в Украину.

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    Автор: Марина Барановская


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