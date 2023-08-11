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"Коммерсант": Google начал блокировать ряд сервисов в РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По версии "Коммерсанта", концерн Google заблокировал корпоративные сервисы Google Workspace ряду компаний в РФ. Источник Google в ТАСС в свою очередь заявил, что компания не вносила изменений в доступ к сервисам.

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Фото: Andrew Kelly/File Photo/Reuters

Американский концерн Google LLC в ночь на 10 августа заблокировал корпоративные сервисы Google Workspace (почта, "Google Документы", "Google Диск") ряду компаний в РФ. Об этом сообщила в пятницу, 11 августа, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях. По ее версии, речь идет о фигурантах санкционных списков. Один из источников издания уверяет, что американская компания аргументировала блокировку "спам-сообщениями".

Преимущественно компании малого и среднего бизнеса

Между тем в Softline, куда часто обращаются корпоративные клиенты по вопросам, связанным с сервисами Google, пока не видят роста блокировок.

Корпоративными сервисами Google  пользуются компании преимущественно малого и среднего бизнеса, в отличие от крупного российского бизнеса, где это противоречит принципам кибербезопасности, отмечают эксперты.

"В последнее время не было изменений"

На этом фоне источник ТАСС в Google заявил, что корпорация в последнее время не вносила изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, хотя при нарушении условия использования это возможно. "Сложно понять ситуацию, поскольку Google не знает, какие две компании, по слухам, пострадали", - отметил собеседник агентства. "Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России", - добавил он.

В июне мировой суд Пресненского района Москвы постановил, что компания Alphabet Inc., владеющая брендом Google, должна выплатить в России штраф в размере 4 млрд рублей (47 млн долларов). Решение было принято в связи с неуплатой Google LLC предыдущего штрафа по решению Федеральной антимонопольной службы России в срок.

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