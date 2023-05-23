В ФРГ Google обязали удалять лишь доказанный ложный контент

Пострадавший вправе требовать удаления контента лишь в обоснованных случаях. Поисковики не обязаны сами проводить расследование и выходить на пострадавшего, постановила Федеральная судебная палата.

Google и другие поисковики вправе удалять спорные публикации из результатов поиска лишь в том случае, если пострадавший может в должной мере доказать наличие заведомо ложных сведений, постановила Федеральная судебная палата Германии во вторник, 23 мая.

В судебном решении указывается, что операторы не обязаны сами проводить соответствующие расследования и выходить на пострадавших. Тем самым палата приняла решение, ориентируясь на постановление Европейского суда.

Конкретно слушалось дело нескольких истцов из сферы финансовых услуг. Они добивались исключения целого ряда критичных статей об их модели капиталовложений из результатов поиска Google. Федеральная судебная палата, однако, посчитала оправданным лишь требование удалить из результатов поиска фотографии этих истцов вне всякого контекста.

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