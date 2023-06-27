В России наложили на Google штраф в размере 4 млрд рублей

Решение о взыскании штрафа было принято Мировым судом Москвы в связи с неуплатой компанией Google LLC предыдущего штрафа по решению ФАС России в срок.

Компания Alphabet Inc., владеющая брендом Google, должна выплатить в России штраф в размере 4 млрд рублей (в пересчете: 47 млн долларов). Об этом решении мирового суда Пресненского района Москвы сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России во вторник, 27 июня.

Указывается, что решение о взыскании штрафа было принято в связи с неуплатой в срок другого штрафа, назначенного ФАС американской компании ранее.

Антимонопольное дело против Google в России

В феврале 2022 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании Google LLC, возбужденного в России после жалобы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Тогда в ведомстве пришли к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube (сервисе видеохостинга, принадлежащем компании Google LLC. - Ред.) являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

На основании этого комиссия ФАС признала Google LLC виновной в "злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube" и в июле 2022 года наложила на компанию оборотный (зависящий от размера выручки) штраф в размере более 2 млрд рублей.

Компания Google LLC попыталась обжаловать штраф. Однако в ноябре 2022 года арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС. 27 июня в пресс-службе российского антимонопольного регулятора напомнили, что если по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу постановления суда компания не оплачивает штраф, ведомство передает информацию судебным приставам для взыскания, а материалы дела - в суд для привлечения к ответственности в двойном размере.

Российские власти неоднократно предъявляли претензии к Google из-за блокировки различных ресурсов на YouTube. В феврале 2022 года после начала вторжения РФ в Украину хостинг лишил ряд российских СМИ возможности монетизации и начал блокировку страниц некоторых российских телеканалов.

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