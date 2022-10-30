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Штаб-квартира YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно
Штаб-квартира YouTube в Калифорнии (фото из архива)Фото: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images
ПолитикаРоссия

Пригожин запросил Генпрокуратуру РФ о проверке YouTube

Екатерина Венкина
6 мин. назад

Евгений Пригожин запросил генпрокурора РФ о проверке YouTube и признании Google LLC нежелательной в России.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину и через которую он общается со СМИ.

По версии Пригожина, на YouTube ведется "информационная война", "распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти" в РФ.

В заявлении Пригожина предлагается также признать нежелательной в России американскую компанию Google LLC.

YouTube заблокировал каналы Совфеда

Сервис YouTube 18 октября заблокировал каналы Совета Федерации и парламентского телеканала "Вместе-РФ".

В корпорации Google LLC, владеющей видеохостингом, администраторам каналов пояснили, что аккаунты заблокированы "в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", процитировали в Совфеде американскую компанию.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что хочет предложить Роскомнадзору и Генпрокуратуре блокировать YouTube в России.

Google вывезла часть сотрудников из РФ

В свою очередь зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал взвешенно подходить к этому вопросу. "К сожалению, за последние десятилетия огромное количество людей и организаций свою деловую активность связали с этой платформой. И очень внимательно нужно все это взвешивать", - заявил Климов.

Как передавало в марте агентство Bloomberg, компания Google LLC еще весной негласно вывезла часть своих сотрудников из России. Сообщения о возможности блокировки YouTube в РФ в российских СМИ также распространяются с весны.

Смотрите также:

Милов: "YouTube не пойдет на поводу у Роскомнадзора"

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