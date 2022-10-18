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Заседание Совета Федерации РФ, фото из архиваФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

YouTube заблокировал каналы Совета Федерации РФ

Даниил Сотников
1 ч. назад

Два канала Совфеда на YouTube заблокированы без права на восстановление в рамках исполнения санкций, сообщили в верхней палате парламента РФ.

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Сервис YouTube заблокировал каналы Совета Федерации РФ и парламентского телеканала "Вместе РФ". "Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления", - сообщается в Telegram-канале Совфеда во вторник, 18 октября. В корпорации Google, владеющей видеохостингом, администраторам каналов пояснили, что аккаунты заблокированы "в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", процитировал Совфед американскую компанию.

В верхней палате парламента отметили, что заблокированные каналы, которые велись более восьми лет, насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний Совфеда, комментарии сенаторов и программы об истории России. "Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран", - заявили в Совфеде.

В Совфеде просят заблокировать YouTube

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что хочет предложить Роскомнадзору и Генпрокуратуре блокировать YouTube в России.

В свою очередь зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал взвешенно подходить к этому вопросу. "К сожалению, за последние десятилетия огромное количество людей и организаций свою деловую активность связали с этой платформой. И очень внимательно нужно все это взвешивать. Мы себе в ноги и в руки не стреляем и стрелять не должны", - заявил Климов.

Совфед не планирует закрывать заседания

18 октября стало известно, что Госдума РФ решила ограничить онлайн-трансляции пленарных заседаний в реальном времени. Как рассказал ТАСС источник в Думе, такое решение связано с тем, что "значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров", воюющих в Украине, и с "обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением" войны. 

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата парламента продолжит вести онлайн-трансляции заседаний. "Трансляции заседаний Совета федерации и Комитетов будут проходить в прежнем режиме. Парламент должен быть открыт для граждан и СМИ", - написал он.

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