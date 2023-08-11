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Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Даниил Сотников
1 ч. назад

Все больше российских ведомств запрещают сотрудникам использовать для работы технику Apple, которую ФСБ считает орудием для шпионажа.

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iPhone на фоне российского флага
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запретило своим сотрудникам использовать в служебных целях устройства компании Apple, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в пятницу, 11 августа.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - цитирует Шадаева агентство "Интерфакс".

Аналогичных ограничений на технику других компаний не вводилось. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - сказал Шадаев, добавив, что ведомство не планирует закупать сотрудникам новые телефоны или планшеты.

ФСБ заявила об "операции американских спецслужб" с Apple

Ранее использовать технику Apple в служебных целях запретили в Минпромторге, Минпросвещения и "Ростехе", напоминает "Интерфакс". Это произошло после заявления Федеральной службы безопасности о якобы раскрытии "операции американских спецслужб", связанной с использованием вредоносных программ на технике Apple.

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