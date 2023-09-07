Число заблокированных в РФ сайтов за год возросло на 85%

За первое полугодие 2023 года Роскомнадзор заблокировал или удалил более 885 сайтов, а также 1,1 млн отдельных материалов, пишет "Коммерсант".

По требованию Роскомнадзора в России с января по июнь 2023 года заблокировано или удалено более 885 тысяч сайтов с запрещенной законодательством информацией, сообщили "Коммерсанту" в этом ведомстве. Данный показатель на 85 процентов выше, чем за первое полугодие 2022 года, пишет издание в четверг, 7 сентября. Такая динамика связывается с расширением в прошлом году оснований для блокировок интернет-ресурсов, прежде всего, запрет на распространение "фейков" о российской армии.

Кроме того, до 1,1 миллиона увеличилось число заблокированных или удаленных отдельных материалов в интернете, это на 10% больше, чем за весь 2022 год, отмечается далее.

С начала войны заблокированы тысячи сайтов

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Роскомнадзор заблокировал в России тысячи сайтов, в том числе множество независимых СМИ, социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. По неподтвержденным данным, блокировка может коснуться и YouTube. Несколько дней назад правительство РФ предложило блокировать ресурсы с VPN-инструкциями для обхода блокировок.

Кроме того, ведомство потребовало от СМИ называть войну с соседним государством "спецоперацией", а в марте 2022-го было введено наказание за "дискредитацию" российской армии и "фейки" про нее. Роскомнадзор блокирует интернет-ресурсы по решениям судов, ФНС, Росмолодежи и других ведомств. Среди прочего, российские власти пытаются запретить жителям страны читать материалы "иностранных агентов", а также информацию об ЛГБТ-сообществе и новости о войне против Украины, отличающиеся от сводок Минобороны РФ.

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