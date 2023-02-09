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У входа в здание Роскомнадзора в Москве (фото из архива)Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance
СМИРоссия

Журналисты изучили, как РКН следит за россиянами в интернете

Жан Рофе
54 мин. назад

Белорусские хакеры в прошлом году взломали внутреннюю сеть одной из структур Роскомнадзора. Материалы утечки проливают свет на работу российского медиарегулятора, превратившегося из надзорного органа в цензурный.

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Журналисты-расследователи целого ряда изданий во вторник, 8 февраля, опубликовали анализ рабочих файлов и переписки сотрудников "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Информацию СМИ передала белорусская группировка хакеров "Киберпартизаны", которой в ноябре 2022 года удалось взломать внутреннюю сеть организации и выкачать более двух терабайтов документов.

Расследования на этом массиве данных вышли у "Системы" (новый русскоязычный расследовательский проект "Настоящего времени" и "Радио Свобода"), "Медиазоны", "Агентства", а также у "Важных историй" и Süddeutsche Zeitung. Журналисты, изучив утечку, пришли к выводу, что эта малозаметная структура Роскомнадзора играет ключевую роль в тотальной государственной слежке за россиянами в интернете.

Что стало известно из утечки данных Роскомнадзора?

Сотрудники ГРЧЦ напрямую занимаются государственной цензурой по теме войны в Украине, говорится в расследовании "Системы". Они составляют доносы на независимые российские медиа и отдельных журналистов. Если они находят ссылки на преступления российских военных, то оперативно отправляют их в "Яндекс" "на удаление". Анализируются также настроения на оккупированных украинских территориях по СМИ и соцсетям.

Служба мониторинга отдельно изучает "негатив о Владимире Путине", публикуемый в интернете, в том числе посты в соцсетях и материалы на тему "критического состояния здоровья" российского президента. Специалисты обучают искусственный интеллект искать посты с "оскорблениями" в адрес Путина и распознавать карикатуры, изображающие президента в виде "краба", "моли" и "вампира". Для упрощения слежки за гражданами ГРЧЦ разработал "полусекретный" мессенджер, которым пользуются сотрудники всего силового блока.

Как отмечается, сотрудники ГРЧЦ принимали непосредственное участие и в репрессиях против "иностранных агентов", подготавливая справки для Минюста задолго до того, как во второй половине 2021 года ведомство начало массово присваивать этот статус людям, организациям и СМИ. По данным "Важных историй", в общей сложности в ГРЧЦ составили 804 "иноагентские" справки, 139 человек из этого списка уже внесли в реестр.

В ГРЧЦ работают над совершенствованием слежки

На основе нейросетей ГРЧЦ разрабатывает сразу несколько систем слежки за россиянами. Эти системы будут распознавать лица людей на видеороликах с "массовым скоплением людей", находить в интернете "протестные настроения", "дискредитацию традиционных ценностей" и "фейки про президента". Чтобы оптимизировать слежку, ГРЧЦ создает свою "ферму ботов" для имитации реальных страниц пользователей соцсетей.

Пока сотрудники ищут и обрабатывают "проблемные" публикации в значительной степени вручную. Однако привлечение к работе нейросетей уже началось, и для их обучения использовалась в том числе платформа "Яндекса" "Толока". Вовлеченность "Яндекса" в деятельность ГРЧЦ, судя по материалам, невелика, зато с центром активно сотрудничают МФТИ и компания Brand Analytics.

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