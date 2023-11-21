Суд оставил Дмитрия Муратова в списке "иноагентов"

Экс-главред "Новой газеты" Муратов давал интервью СМИ из "недружественных" стран, а потому не мог говорить о России положительно или нейтрально, заявил на суде представитель Минюста РФ.

Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 21 ноября, отклонил иск бывшего главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова к министерству юстиции России с требованием исключить его из реестра так называемых "иностранных агентов". В этот перечень Минюст внес Муратова, который является лауреатом Нобелевской премии мира, 1 сентября 2023 года. По версии ведомства, журналист участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

На заседании суда 21 ноября представитель Минюста РФ фактически повторил эту версию, заявив, что Муратов давал интервью СМИ из "недружественных стран" - Латвии и Великобритании, что "исключает распространение истцом материалов и мнений о РФ в положительном или нейтральном свете".

Муратов отрицает иностранное финансирование

Дмитрий Муратов заявил, что не получает и никогда не получал иностранного финансирования. По словам бывшего главреда "Новой газеты", суть работы журналиста заключается в распространении информации, а цитирование участников списка "иноагентов" не запрещено законом. Он также напомнил, что статья 29-я Конституции РФ запрещает цензуру на территории России.

Закон, вводящий в оборот в России понятие "иностранный агент", был принят в начале 2010-х годов. Сначала он позволил Минюсту признавать "иноагентами" некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием". На сегодня в официальном списке "иноагентов" в РФ около 600 различных имен и наименований.

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