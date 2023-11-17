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Минюст РФ просит суд признать ЛГБТ-движение экстремистским

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

В деятельности ЛГБТ-движения на территории России выявлено возбуждение социальной и религиозной розни, пояснил Минюст. Ранее в РФ была запрещена "пропаганда ЛГБТ" и смена пола.

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Штаб-квартира министерства юстиции России в Москве
Минюст РФФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

Министерство юстиции России в пятницу, 17 ноября, обратилось в Верховный суд страны с требованием признать экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" и запретить его деятельность на территории РФ. Рассмотрение иска назначено на 30 ноября.

По версии Минюста, в деятельности ЛГБТ-движения на территории России "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". 

Как именно ЛГБТ-движение "возбуждает социальную и религиозную рознь" - не уточняется. Неясно также, что подразумевается под "международным общественным движением ЛГБТ".

Запрет "ЛГБТ-пропаганды" и смены пола в РФ

В 2013 году в России на федеральном уровне был принят закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" среди несовершеннолетних. В конце 2022 года в стране вступил в силу закон, запрещающий распространение материалов, которые, по мнению властей РФ, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола.

В июле в России были приняты поправки в законодательство, запретившие смену пола кроме случаев лечения врожденных аномалий. Уже сменившим пол не разрешено усыновлять детей, быть опекунами или попечителями, заключенный ими брак будет аннулирован.

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