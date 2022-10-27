Законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что запрещают

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, содержащий полный запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" в России. Что именно хотят сделать наказуемым - у DW.

В четверг, 27 октября, депутаты Госдумы РФ единогласно поддержали в первом чтении законопроект о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Согласно документу, среди детей запрещается не только "пропаганда", но и демонстрация таких отношений и предпочтений. Законопроект приняли в закрытом режиме - с 18 октября Госдума прекратила видеотрансляцию заседаний на своем сайте. Второе чтение документа запланировано на ноябрь. О его основных положениях и реакции на действия депутатов - DW.

"Идеологическая война" российских депутатов

Законопроект о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" и демонстрации детям однополых сексуальных отношений поддержали все 400 присутствовавших на заседании депутатов (всего их в Думе 450). Перед заседанием нижней палаты коммунистка и соавтор законопроекта Нина Останина рассказала журналистам о получении письма с поддержкой законопроекта со стороны патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла. Принимая документ, российские депутаты, по ее словам, отвечают на развязанную против России идеологическую войну.

ЛГБТ-активист во время акции протеста в Москве против гомофобии (фото из архива) Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Содержащиеся в нем поправки в законодательство нацелены на расширение действия закона о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", который Госдума приняла в 2013 году. Для чего тогда были внесены изменения в закон о защите детей от вредной информации.

Новые поправки запрещают "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" теперь уже и среди совершеннолетних граждан РФ. Для этого предложено изменить сразу несколько действующих законов: "Об информации", "О СМИ", "О господдержке кинематографии", "О рекламе" и о защите детей от вредной информации.

Запреты для "Яндекса" и "Амедиатеки"

Согласно одобренному законопроекту, в частности, новостным агрегаторам запрещается распространять материалы, которые пропагандируют "нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Сейчас в реестр новостных агрегаторов Роскомнадзора входят четыре сервиса: "Яндекс новости", "Новости@mail.ru", "Рамблер/новости" и СМИ2.

В реестр новостных агрегаторов Роскомнадзора входят и "Яндекс новости" Фото: imago/A. Belitsky

Такой же запрет распространяется и на аудиовизуальные сервисы. К ним относятся, например, такие популярные онлайн-ресурсы как "Кинопоиск", "Амедиатека" и START. Аналогичные ограничения документ налагает и на владельцев СМИ и соцсетей. Депутаты также намерены запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых якобы содержится соответствующая "пропаганда".

Еще больше ограничений затронет рекламу и материалы без возрастных ограничений. Одобренный законопроект запрещает не только "пропаганду", но и демонстрацию "нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений" в рекламе и доступных детям материалах.

Увеличение размера штрафов

Кроме того, ужесточается - в сравнении с действующим законом от 2013 года - наказание за нарушение запрета о "ЛГБТ-пропаганде". Физическим лицам за это теперь может грозить штраф до 400 тысяч рублей. За распространение среди детей информации об однополых отношениях - до 200 тысяч рублей.

При отягчающих обстоятельствах - "пропаганде" среди несовершеннолетних через интернет или СМИ - штраф для обычного гражданина может составить до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 10 миллионов рублей. Суд также может приостановить на срок до 90 суток деятельность компаний-нарушителей данного закона.

Книгоиздатели и организаторы фестивалей обеспокоены

О непредсказуемости последствий принятия одобренного в первом чтении Думой документа накануне предупреждал Российский книжный союз (РКС) в письме депутату Александру Хинштейну. В письме были перечислены произведения классической русской литературы, отельные моменты которых могут быть неоднозначно расценены с точки зрения вносимых поправок в законодательство - супружеские измены в "Анне Карениной" Толстого, сексуальное насилие в "Тихом доне" Шолохова и "педофилия" в "Лолите" Набокова.

"Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его", - сделали вывод в РКС. Хинштейн в ответ заявил, что за упомянутые литературные произведения не стоит переживать - "никакие ревизии и пересмотры им не грозят".

В свою очередь, организаторы ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" призвали отменить законы, нарушающие права ЛГБТ+-лиц. "Пока непонятно, как именно этот закон будет работать. Но его действие точно коснется киноиндустрии, СМИ, сайтов и соцсетей, - отмечается в их заявлении . - Возможно, затронет работу различных фестивалей, выставок и театров. А также повлияет на книжный бизнес, стриминговые сервисы и концерты".

Нарушители действующего закона

За девять лет действия закона о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних его нарушителями признавали как рядовых активистов, так и известных блогеров и крупные компании. Так, в 2019 году в Комсомольске-на-Амуре за администрирование ЛГБТ-френдли групп в соцсетях была оштрафована местная активистка Юлию Цветкова.

В 2021-м суд выписал штраф в 1 миллион рублей телеканалу МУЗ-ТВ за эфир, в котором блогер Даня Милохин появился в платье-смокинге. В 2022-м Лефортовский суд Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал журналиста Юрия Дудя за интервью с открытым геем Федором Павловым-Андреевичем.

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