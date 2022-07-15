Суд оправдал художницу Юлию Цветкову

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре на закрытом заседании оправдал художницу Юлию Цветкову, обвиненную в распространении порнографии из-за рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины". Об этом сообщила мать художницы Анна Ходырева в пятницу, 15 июля. "Процесс длиною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в апелляцию", - написала Ходырева.

Прокуратура требовала приговорить Юлию Цветкову к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дело было возбуждено в ноябре 2019 года, тогда же в квартире и детской театральной студии, где раньше работала художница, прошли обыски, а саму Цветкову суд отправил под домашний арест. В марте 2020 года меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В июне этого года министерство юстиции РФ объявил Юлию Цветкову "иностранным агентом".

"Это маленькая группа на сто человек, там были выложены произведения искусства, связанные с женским телом. Темы, которые она в паблике пропагандирует, это нормализация женского тела, что вагина не табу, у многих большие комплексы, мастурбация, менструация и так далее. Юля изучала закон о порно перед открытием паблика, и все изображения там только абстрактные", - рассказывала после возбуждения дела мать художницы.

В феврале 2020 года правозащитный центр "Мемориал" (впоследствии ликвидированный в России) признал Юлию Цветкову политзаключенной. Видеообращения в ее поддержку записывали в том числе телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова, драматург Людмила Петрушевская и другие.

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