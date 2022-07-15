 Суд оправдал художницу Юлию Цветкову | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2022

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Россия

Суд оправдал художницу Юлию Цветкову

Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии из-за рисунков вульвы в сообществе "Вконтакте". Процесс по ее делу длился три года.

Художница Марина Цветкова и ее адвокат у здания суда

Художница Марина Цветкова и ее адвокат у здания суда

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре на закрытом заседании оправдал художницу Юлию Цветкову, обвиненную в распространении порнографии из-за рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины". Об этом сообщила мать художницы Анна Ходырева в пятницу, 15 июля. "Процесс длиною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в апелляцию", - написала Ходырева.

Прокуратура требовала приговорить Юлию Цветкову к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дело было возбуждено в ноябре 2019 года, тогда же в квартире и детской театральной студии, где раньше работала художница, прошли обыски, а саму Цветкову суд отправил под домашний арест. В марте 2020 года меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В июне этого года министерство юстиции РФ объявил Юлию Цветкову "иностранным агентом".

"Это маленькая группа на сто человек, там были выложены произведения искусства, связанные с женским телом. Темы, которые она в паблике пропагандирует, это нормализация женского тела, что вагина не табу, у многих большие комплексы, мастурбация, менструация и так далее. Юля изучала закон о порно перед открытием паблика, и все изображения там только абстрактные", - рассказывала после возбуждения дела мать художницы.

В феврале 2020 года правозащитный центр "Мемориал" (впоследствии ликвидированный в России) признал Юлию Цветкову политзаключеннойВидеообращения в ее поддержку записывали в том числе телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова, драматург Людмила Петрушевская и другие.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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