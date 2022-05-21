 Когда не до смеха: французы сняли комедию о гомофобии в России | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.05.2022

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Культура и стиль жизни

Когда не до смеха: французы сняли комедию о гомофобии в России

В новом фильме спортсмены-геи из команды "Креветки в пайетках" оказываются в Москве, где знакомятся с полицией и другими реалиями российской жизни. Съемки проходили в Украине.

Команда ватерполистов Креветки в пайетках вдохновила на кинокомедию

Команда ватерполистов "Креветки в пайетках" вдохновила на кинокомедию

Это мир, о существовании которого многие не подозревают. Дюжина мужчин и женщина резвятся у крытого бассейна на юге Парижа в среду вечером. Они являются частью "Креветок в пайетках", команды ЛГБТ+ по водному поло. На всех надеты плавательные шапочки с пластиковыми наушниками. "Вы должны заблокировать соперника своим телом, нужен силовой прием", - наставляет их тренер Себастьен Бейссон. "Физический контакт - не проблема", - отвечает один из игроков, и его коллеги смеются.

Через некоторое время раздается свисток. Пока одна половина команды старается как можно чаще забивать мяч в ворота противника, другая половина сидит на скамейке запасных. О реальных "Креветках в пайетках" французы уже сняли фильм в 2019 году. Сейчас в кинотеатрах вышла вторая часть - пока только во Франции, но скоро киинокомедию покажут на международных фестивалях. Он не только позволяет зрителю открыть для себя мир ватерполистов и ЛГБТ+, но и показывает, насколько далека повседневная российская жизнь от европейской.

Московская полиция по пути на гей-соревнования

"В первом фильме гомофоб стал тренером команды геев по водному поло", - рассказывает в интервью DW режиссер Седрик Ле Галло, который в эту среду играет в защите. - В "La Revanche des Crevettes Pailletées" ("Месть "Креветок в пайетках" - так называется вторая часть кинокомедии. - Ред.) команда по водному поло отправляется в Россию и сталкивается с гомофобией в этой стране".

Режиссер Седрик Ле Галло (слева) и тренер Себастьен Бейссон

Режиссер Седрик Ле Галло (слева) и тренер Себастьен Бейссон

По пути на гей-игры в Токио игрокам приходится провести ночь в Москве из-за ошибки в бронировании. Полиция арестовывает некоторых из них и отправляет в лагерь перевоспитания, где из них должны изгнать гомосексуальные наклонности. "Важно показать, что в некоторых странах мира быть геем очень непросто. Это не Германия и не Франция, а Россия. Там мужчине запрещено целовать своего парня на улице, потому что это считается пропагандой гомосексуализма", - объясняет Ле Галло.

Съемочные работы в Украине

Из-за строгих законов французская съемочная группа не могла работать в России. Вместо этого картина снималаь в Украине с января по апрель 2021 года - еще и потому, что люди там говорят по-русски, а архитектура отчасти напоминает российскую. Ле Галло до сих пор не верится, что по улицам, показанным в фильме, катятся танки и что люди гибнут на войне. "Вся ситуация только яснее показывает, насколько разные Украина и Россия, - говорит он. - Украинцы хотят быть частью Европы - они очень похожи на нас и очень отличаются от россиян".

Арест в Москве. Кадр из фильма Месть Креветок в пайетках

Арест в Москве. Кадр из фильма "Месть "Креветок в пайетках"

Тренер Бейссон тоже так считает. Он был статистом в фильме и участвовал в съемках в Украине. "В Украине чувствовалась позитивная динамика, движение в сторону большей личной свободы, не только с точки зрения прав ЛГБТ+, - отмечает он в интервью DW. - Но сейчас все это второстепенно. Ужасно, что идет война. Актеры, с которыми мы недавно работали, сейчас заняты защитой своей страны, бегством или спасением своей семьи".

Метафора российского государства и терапевтическое послание

Один из них - Дмитрий Соловьев. В фильме он играет лидера банды, которая сделала избиение геев своим хобби. В реальной жизни 33-летний украинец сейчас служит в ополчении в Черкасской области. "Вплоть до начала российского вторжения 24 февраля у нас, украинцев, было много русских друзей и коллег, с которыми мы очень хорошо ладили. Но это уже невозможно. Россия для нас теперь - просто агрессор и враг", - отмечает он на вопросы DW в Telegram.

Для его соотечественника Саши Иванова этот фильм как метафора российского государства. В нем Иванов играет русского, отправившегося в лагерь перевоспитания, потому что он сам больше не хочет быть геем. "Лагерь символизирует Россию как символ зла, - говорит 20-летний парень, бежавший во Францию за несколько дней до начала войны. - Российское государство уже давно бросает людей в тюрьмы за желание быть собой". По его словам, "Месть "Креветок в пайетках" противопоставляет этому почти терапевтическое послание: нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть.

И хотя война на его родине глубоко потрясла Иванова, он все же видит на горизонте луч света: "Россия никогда не сможет подчинить себе Украину, - считает он. - После каждой войны, каждого кризиса наступает ренессанс. После революции на Майдане в 2014 году вдруг появилось множество культурных мероприятий, фильмов и концертов. То же самое будет и после этой войны". Его коллега Соловьев тоже хочет сохранить надежду. "Это такой замечательный фильм о жизни и свободной любви. Надеюсь, мы скоро все вместе поработаем над третьей частью", - пишет он.

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    Автор: Виктор Вайц


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