 США выделят Украине еще 100 млн долларов военной помощи | Новости из Германии об Украине | DW | 19.05.2022

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Украина

США выделят Украине еще 100 млн долларов военной помощи

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.

Президент США Джо Байден (фото из архива)

Джо Байден (фото из архива)

На 85-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 20 мая (время московское).

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Посольство США в Москве ответило на предложение депутатов Мосгордумы присвоить территории в Пресненском районе, где располагается американская дипмиссия, название "площадь Защитников Донбасса". "Удивлены, но не оскорблены предложением правительства РФ переименовать часть центра Москвы возле посольства США в "площадь Защитников Донбасса" - предположительно, в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от кремлевской агрессии. Страна должна знать своих героев", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

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Президент США Джо Байден объявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи. "Сегодня я объявляю о еще одном пакете помощи в сфере безопасности, который позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Президент отметил, что, оказывая такую поддержку, США стремятся "усилить позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров". Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стоимость нового пакета составит 100 млн долларов.

Указанная помощь включает в себя 18 гаубиц калибром 155 мм, 18 тактических машин для буксировки этих гаубиц, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, полевое оборудование и запчасти, уточнил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в целом США за время работы администрации Байдена оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 4,6 млрд долларов, из которых 3,9 миллиарда выделили с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Хроника событий 19 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 мая 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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