Красный Крест регистрирует выходящих из "Азовстали" украинских военных

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 мая.
На 85-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 19 мая (время московское).
++15.48++
Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. "Россияне более двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовали и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000. Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму", - отмечается в сообщении в Telegram-канале мариупольского городского совета.
++15.28++
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что 17 мая начал регистрировать украинских военнослужащих, покидающих территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На данный момент зарегистрированы уже сотни военных, заявила пресс-служба организации. При этом МККК не перевозит военнопленных в места их содержания, указывается далее. В ходе регистрации каждый человек заполняет формуляр с личными данными, включающими имя, дату рождения и ближайших родственников. Эту информацию МККК предполагает использовать для поддержания контакта членов семьи с военнопленными, отмечается в заявлении.
++15.08++
Более 50 тысяч беженцев из Украины уже нашли работу в Чехии, сообщает dpa со ссылкой на данные чешских ведомств по трудоустройству. Большинство из них устроились на работу на производстве, в строительной отрасли, на транспорте и в сфере услуг. Как правило, речь идет о рабочих местах, на которые уже долгое время не удавалось найти сотрудников. Между тем, чешское профсоюзное объединение CMKOS призвало не использовать украинских беженцев в качестве дешевой рабочей силы. С начала российского вторжения в Чехии нашли убежище и получили разрешение на работу более 348 тысяч жителей Украины. По оценкам, около трети из них уже вернулись на родину или уехали в другие страны.
++14.59++
Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Подавляющее большинство его членов поддержали резолюцию, в которой указывается на необходимость штрафных мер в отношении немецкого политика, многие годы работающего на российские государственные концерны, в том числе "Роснефть" и не отказавшегося от этой деятельности даже после начала российского вторжения в Украину. Решение Европарламента усилит давление на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля по включению Шрёдера в черный список ЕС.
++14.40++
Украинские беженцы имеют хорошие шансы на немецком рынке труда, поскольку они обладают высокой квалификацией, а в Германии ощущается нехватка специалистов, заявил Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Согласно его опросу, 93 процента прибывших в ФРГ украинцев имеют полное среднее образование или высшее образование, 86 процентов до начала войны были трудоустроены, сообщил IW со ссылкой на результаты опроса. При этом в Германии не хватает около 15 700 тысяч специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми, а также 16 тысяч воспитателей, указывается далее.
++14.20+
Правительство Австралии утвердило предоставление Украине новой партии оружия. Киеву будет направлено 14 гусеничных бронетранспортеров M113 и 20 бронемашин Bushmaster для обороны от российского наступления в Донбассе, сообщает Australian Defence Magazine. Стоимость данных вооружений составляет 60,9 млн долларов, а общий размер помощи Австралии Киеву превысил тем самым 285 млн долларов, указывает издание. Кроме того, Украине будет направлено 60 паллет с медицинскими принадлежностями, пожертвованными гражданами Австралии, а также три поддона с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты. Ранее Австралия уже предоставила Украине 20 бронемашин Bushmaster и другие предметы вооружения.
++14.01++
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским представленный накануне план ЕС по восстановлению страны, пострадавшей от российской военной агрессии. "Мы поэтапно обсудили план ЕС по оказанию помощи и восстановлению Украины, выдвинутый вчера Еврокомиссией", - написала она в Twitter. Глава брюссельского ведомства также указала, что в "совсем скоро ожидается новая выплата макрофинансовой помощи" Украине.
Хроника событий 19 мая 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>
Смотрите также: