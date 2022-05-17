Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения

На 84-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 18 мая (время московское).

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В Московской области в ночь на 18 мая неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в здание Щелковского военного комиссариата, сообщили Telegram-каналы Baza и "Острожно новости". "В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция", - пишет Baza. По его подсчетам, это уже, по меньшей мере, двенадцатый случай попытки поджога военкоматов в России, предыдущий случай произошел несколько дней назад в Волгограде.

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Россия высылает 34 французских дипломатов, заявил МИД РФ. Они должны покинуть РФ в течение двух недель. В заявлении российского ведомства указывается, что речь идет об ответной мере на действия Парижа. В апреле Франция выслала 41 российского дипломата. Москва обвинила французскую сторону в нанесении ущерба российско-французским отношениям и двустороннему сотрудничеству.

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Италия целиком и полностью поддерживает заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, заявил премьер-министр этой страны Марио Драги. Его правительство выступает за ускоренную процедуру по принятию двух государств в Североатлантический альянс, указал он после встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Риме. Кроме того, Европе необходима собственная система обороны в дополнение к НАТО, а также дополнительные инструменты для сдерживания роста цен на энергоносители, преобразования энергетической стратегии и восстановления Украины, заявил Драги.

Еврокомиссия приняла план по отказу от российских энергоносителей

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Еврокомиссия приняла план по отказу от импорта энергоносителей из России под названием REPowerEU. Его на пресс-конференции в Брюсселе представили исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. План сосредоточится прежде всего на газе из РФ, ведь его невозможно полностью заменить закупкой у других поставщиков. REPowerEU предусматривает окончательный отказ от российского газа "существенно раньше" 2030 года.

До конца 2022 года в Еврокомиссии считают возможным сократить закупку "голубого топлива" у РФ на две трети, а нефти и нефтепродуктов - почти полностью, за исключением нескольких стран Центральной Европы без выхода к морю. REPowerEU предусматривает меры в трех сферах: экономию энергии, диверсификацию источников поставки и ускоренное развитие возобновляемой энергетики. Реализация плана будет требовать дополнительных 210 млрд евро инвестиций между сегодняшним днем и 2027 годом.

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Литва с 1 июня отзывает из РФ своего посла Эйтвидаса Баярунаса и ликвидирует консульство в Санкт-Петербурге. Такое решение приняло правительство в Вильнюсе, соответствующее представление направлено президенту Гитанасу Науседе. Консульство в Санкт-Петербурге предполагается упразднить с 7 июня. Его консульские функции и прочие задачи будут переданы литовскому посольству в Литве. Консульство Литвы в Санкт-Петербурге власти закрыли в середине апреля.

Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить действие военного положения и внес соответствующий законопроект. Согласно законодательству, президент издает указ о введении либо продлении военного положения, а Рада его утверждает. В прошлый раз военное положение было продлено 21 апреля, его действие заканчивается 25 мая.

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

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