 США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 17.05.2022

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Украина

США займутся сбором доказательств военных преступлений РФ в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 мая.

Тела убитых на улице в Буче после отхода российских войск, 2 апреля 2022 года

Тела убитых на улице в Буче

На 84-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 18 мая (время московское).

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Глава ХДС Фридрих Мерц в Ирпене, 3 мая 2022 года

Фридрих Мерц в Ирпене

Глава оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) критикует канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в связи с проволочками в предоставлении вооружений Украине. По мнению лидера оппозиции, глава правительства не следует решениям, принятым бундестагом. "В федеральном правительстве явно есть стратегия или по крайней мере тактика задержек", - сказал Мерц в эфире телеканала RTL. Предприятия военной промышленности уже публично жаловались, что правительство не дает им разрешения на экспорт танков. "Это не игра в открытую, - продолжил Мерц. - Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять".

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В Сенате Канады представили законопроект, запрещающий президенту РФ Владимиру Путину и примерно 1000 высокопоставленным чиновникам и военным въезд в страну на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину. "Запрет на въезд ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, является одним из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", - заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино.

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Госдепартамент США объявил о создании нового подразделения для расследования, документирования и публикации предполагаемых военных преступлений России в Украине. Обсерватория конфликта "соберет, проанализирует и сделает широко доступными доказательства совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине", говорится в сообщении ведомства. Подразделение будет собирать информацию из открытых и коммерческих источников, в том числе данные из соцсетей и с коммерческих спутниковых снимков, для использования в гражданских и уголовных судебных процессах.

Под эгидой обсерватории будет создан сайт, призванный противодействовать "усилиям России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", говорится в сообщении Госдепартамента США. В работе подразделения примут участие Госдеп, компания-разработчик картографического программного обеспечения Esri, лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета; Смитсоновская инициатива по спасению культуры и PlanetScape Ai, которая сочетает анализ на основе искусственного интеллекта со спутниковыми снимками и другими данными.

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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