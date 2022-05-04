Лидер немецкой оппозиции побывал в Украине. В ФРГ этим довольны не все

"Ночь в спальном вагоне на пути в Киев - нам предстоит интересное путешествие. Пока что я могу сказать, что все безопасно, все хорошо, украинские власти проявляют исключительную готовность к сотрудничеству. Приятно быть в этой стране", - так глава оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) сообщил о своей поездке в Украину. Видеоролик, где политик произносит эту фразу, сидя в купе идущего поезда, был опубликован на его странице в Twitter 3 мая.

Мерца потрясли картины разрушения в Ирпене

Рабочий график короткой поездки Мерца в Киев был достаточно напряженным. В течение одного дня он планировал встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, мэром Киева Виталием Кличко и представителями парламентской оппозиции. Но до этого немецкий политик побывал в киевском пригороде Ирпене, практически полностью уничтоженном российскими ракетными ударами. Картины разрушений в городе, в котором не осталось почти ни одного уцелевшего здания, потрясли его.

"Масштабы бессмысленного разрушения домов, детских садов, больниц произвели на меня самое неизгладимое впечатление. Это совершенно бессмысленная война против мирного населения: женщин, детей, стариков. От всего этого испытываешь потрясение", - написал Мерц в Twitter.

Позднее он признался, что увиденное не выходит у него из головы, и что он был и остается совершенно шокированным. "Нужно увидеть все это своими глазами, чтобы действительно осознать насколько ужасна эта война и насколько совершенно бессмысленны эти разрушения", - сказал лидер оппозиции ФРГ.

Лидер ХДС посоветовал Олафу Шольцу приехать в Киев

Хотя встреча с Владимиром Зеленским официально запланирована не была, президент Украины принял Фридриха Мерца в своей официальной резиденции. О содержании более чем часового разговора с украинским лидером Мерц не захотел говорить публично - по его словам, прежде он хотел бы проинформировать об этом канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Лидер ХДС лишь написал в Twitter, что беседа была "исключительно хорошей - как по атмосфере, так и по содержанию", и заверил, что "Германия стоит на стороне Украины и ее мужественного народа".

Мерц также порекомендовал канцлеру ФРГ совершить поездку в Киев для личных переговоров с властями страны. "Такие разговоры нельзя вести по телефону. Их нельзя проводить и в рамках видеоконференций. Такие переговоры нужно проводить лично, и то, чего добивается эта страна и политическое руководство этой страны, впечатляет. И я могу только порекомендовать всем провести эти беседы", - сказал лидер ХДС в эфире программы "Heute Journal" на немецком телеканале ZDF вечером 3 мая.

Он подчеркнул, что в Украине были удивлены тем, что лидер немецкой оппозиции приехал раньше канцлера. Этот визит привлек большое внимание украинских СМИ, "на которое я не рассчитывал и которого не ожидал", признался Мерц. Но это, по его словам, лишь "показывает, насколько велика потребность в таких личных беседах".

Социал-демократы обвиняют Мерца в предвыборных маневрах

Визит лидера немецкой оппозиции в Киев привлек внимание не только украинских СМИ. Он также вызвал резкое недовольство среди однопартийцев канцлера ФРГ Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и спровоцировал политические дебаты в стране. Лидер социал-демократов Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) напрямую обвинил Фридриха Мерца в желании использовать войну в Украине в своих политических целях. По его словам, на фоне российской агрессии в Украине "неприлично играть в партийно-политические игры".

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам Михаэль Рот (Michael Roth) также предостерег немецких политиков от поездок у Украину "по внутрипартийным политическим мотивам". Для таких визитов, по его словам, "должны быть веские причины". "Перенос внутриполитических споров в Украину и желание повысить таким образом рейтинг своей партии - это негодная причина, - заявил Рот в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Это не соответствует драматизму войны".

Политические оппоненты Мерца обвиняют его в инструментализации поездки в Украину

В целом нет ничего необычного в том, что лидеры партий и лидеры оппозиции совершают зарубежные поездки и встречаются с высокопоставленными правительственными чиновниками. Однако дискуссия вокруг визита Мерца в Киев обусловлена внутриполитической ситуацией в Германии. В ближайшее воскресенье, 8 мая, должны состояться выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, а через неделю - в Северном Рейне-Вестфалии.

Власть в обеих землях до сих пор принадлежала христианским демократам, и перед выборами ХДС стремится укрепить или, по крайней мере, стабилизировать позиции партии и ее лидера Фридриха Мерца. И ослабить позиции его политического противника - Олафа Шольца. Партийный казначей ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) уже назвала в своем Twitter поездку Мерца в Киев "увеличительным стеклом для действий и бездействий федерального канцлера Шольца".

Впрочем, генеральный секретарь ХДС Марио Чая (Mario Czaja) отверг обвинения в том, что визит лидера партии в Украину - это предвыборный маневр. "Это демонстрация солидарности, не имеющая никакого отношения к предстоящим земельным выборам", - заявил Чая в интервью радио Deutschlandfunk, подчеркнув, что поездка Фридриха Мерца в Киев была запланирована еще на 22 февраля, но ей помешала война.

Олаф Шольц по-прежнему не собирается в Киев

Сам же канцлер Олаф Шольц по-прежнему не собирается в Киев. По крайней мере, в ближайшее время. Причина этого, по его словам, заключается в отказе властей Украины принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

Олаф Шольц не намерен ехать в Украину. По крайней мере, в ближайшее время

"Так делать нельзя. Так это не работает. Нельзя, чтобы стране, которая предоставляет столько военной помощи, столько финансовой помощи, необходимой, когда речь идет о гарантиях безопасности, важных для Украины в будущем, чтобы этой стране сказали: "Президент приехать не может", - заявил он 2 мая в интервью телеканалу ZDF.

Штайнмайер хотел отправиться в Киев в середине апреля вместе с главами Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, но буквально накануне поездки изменил свои планы. "Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - сказал тогда президент ФРГ.

Причиной нежелания украинских властей принять в Киеве Штайнмайера стали его тесные связи с Россией в годы пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ и поддержка строительства газопровода "Северный поток - 2". Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что в Киеве скорее ждут визита канцлера ФРГ Шольца, чем Штайнмайера, а в интервью берлинской газете Tagesspiegel обвинил президента ФРГ в том, что тот якобы "на протяжении десятилетий плел целую паутину контактов с Россией".

Мишенью резких высказываний Мельника стал не только социал-демократ Штайнмайер, но и вся партия в целом. Спустя несколько дней после инцидента со Штайнмайером украинский посол написал в Twitter, что "дружественная Путину" политика "товарищей из СДПГ" лишь поспособствовала "варварской войне на уничтожение против государства, нации, культуры, против женщин и детей" в Украине.

Посол Украины в ФРГ критикует канцлера

Заявление Олафа Шольца о том, что он не намерен ехать в Киев, в очередной раз вызвало критику Андрея Мельника. "Строить из себя обиженного звучит не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нацистского вторжения в Украину, это не детский сад", - резко и, по мнению многих немецких политиков и СМИ, крайне недипломатично прокомментировал украинский дипломат высказывание канцлера ФРГ.

При этом он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский все же был бы рад принять Шольца в Киеве. Но "больше, чем любым символическим визитам, Украина была бы рада тому, что правительство Германии быстро отреагирует на решение бундестага о поставках тяжелых вооружений и выполнит свои обещания", - подчеркнул Андрей Мельник.

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