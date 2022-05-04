Канцлер ФРГ Шольц пока не видит возможности для визита в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пока не видит возможности нанести визит в столицу Украины. Препятствием остается отказ Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), заявил Шольц по окончании выездного заседания правительства ФРГ в замке Мезеберг в Бранденбурге в среду, 4 мая. Он добавил, что нежелание Киева принять Штайнмайера препятствует и визиту в столицу Украины любого другого члена правительства ФРГ.

На совместной пресс-конференции с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком (Robert Habeck) и министром финансов страны Кристианом Линднером (Christian Lindner) Шольц заявил: "Я полагаю, что могу за нас троих сказать, что для всего германского правительства, как и для немецкого народа, является проблемой то, что федерального президента попросили не приезжать". По словам Шольца, следующий ход теперь за Украиной. Это одна из возможностей, где Украина может внести свой вклад, отметил он.

Накануне Киев посетил лидер оппозиции Германии - христианский демократ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Он стал первым германским политиком, который с начала войны в Украине прибыл в Киев и был принят президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Мерц рекомендовал Шольцу также приехать в Киев.

Смотрите также:

Война в Украине - 04.05.2022 Взрывная воронка около храма в городе Запорожье. Далее в фотохронике войны в Украине от 4 мая - прибытие в этот город людей, эвакуированных из Мариуполя, а также беженцев из других городов региона; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 04.05.2022 Эвакуированные из Мариуполя в центре для беженцев в городе Запорожье. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 04.05.2022 Реакция близких людей после прибытия из Мариуполя в центр для беженцев в городе Запорожье.

Война в Украине - 04.05.2022 Сотрудники центра для беженцев в городе Запорожье помогают пожилой женщине, эвакуированной из Мариуполя.

Война в Украине - 04.05.2022 Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до Запорожья на легковой машине.

Война в Украине - 04.05.2022 В центре для беженцев в городе Запорожье эвакуированным предоставляют питание, лекарства, медицинскую и психологическую помощь.

Война в Украине - 04.05.2022 Автобусный конвой с эвакуированными из Мариуполя около города Каменское в Днепропетровской области, 3 мая.

Война в Украине - 04.05.2022 "Мариуполь - в наших сердцах". Один из плакатов на акции солидарности с людьми, оказавшимися на временно оккупированных территориях Украины. Майдан Независимости в Киеве, 3 мая.

Война в Украине - 04.05.2022 30-летний Леонид держит на руках своего годовалого сына Сергея во время ожидания посадки на эвакуационный рейс для гражданских в Краматорске.

Война в Украине - 04.05.2022 Дым над электрической подстанцией во Львове после российского обстрела, 3 мая.

Война в Украине - 04.05.2022 Место попадания российского снаряда на беговой дорожке стадиона "Динамо" в Харькове.

Война в Украине - 04.05.2022 Ликвидация пожара в городском парке отдыха в Харькове, где после обстрела 3 мая загорелись деревянные конструкции детских аттракционов.

Война в Украине - 04.05.2022 Глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц из Германии был потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. Немецкий политик в ходе визита в Украину 3 мая встретился с мэром Киева Виталием Кличко и президентом страны Владимиром Зеленским.

Война в Украине - 04.05.2022 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил по видеосвязи на заседании парламента Украины - Верховной рады. Британский лидер, в частности, анонсировал новый пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов.

Война в Украине - 04.05.2022 Президент США Джо Байден 3 мая посетил завод оборонного концерна Lockheed Martin в штате Алабама. Производимые здесь системы поставляются в Украину - в частности, противотанковые ракеты Javelin.

Война в Украине - 04.05.2022 "Путина - в Гаагу, Путина - под суд". Акция немецких журналистских организаций перед консульством России в Мюнхене, приуроченная ко Всемирному дню свободы печати, 3 мая.

Война в Украине - 04.05.2022 Участники акции перед консульством РФ в Гамбурге держат портреты с именами сотрудников СМИ, погибших за время войны в Украине. Также 3 мая в Киеве было объявлено о создании Фонда памяти погибших журналистов - для оказания помощи их семьям.

Война в Украине - 04.05.2022 Розы - цветы украинского флага… В Милане представили программу международного фестиваля La Milanesiana 2022 года, посвященного достижениям литературы, музыки, кино и науки. Автор: Николай Пермяков

