Комментарий: Отказ Киева принять Штайнмайера - ошибка

Когда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 12 апреля отправился в Варшаву, общественность еще не знала о его планах, связанных с другой поездкой, которая должна была проходить в строго конфиденциальном формате. Президент Польши Дуда на протяжении нескольких дней вынашивал идею визита на высшем уровне, во время которого президенты пяти европейских стран вместе отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если бы все пошло по плану, эта поездка уже бы началась. Однако события в Варшаве получили непредсказуемое развитие.

Когда Штайнмайер к общему удивлению уклонился от вопросов на пресс-конференции с Дудой, стало ясно: что-то пошло не так. Через несколько минут произошел скандал - крупнейший немецкий таблоид опубликовал горячую новость под заголовком: "Зеленский запрещает президенту Штайнмайеру въезд в Украину!" Вскоре после этого президент ФРГ выступил перед телекамерами.

В Киеве Штайнмайера не ждут

Его коллега и друг, президент Польши Анджей Дуда, предложил Штайнмайеру вместе отправиться в Киев в сопровождении президентов стран Балтии, чтобы "послать сильный сигнал солидарности с Украиной", сказал Штайнмайер в коротком заявлении. "Я был готов это сделать, но, видимо, - и я должен принять это к сведению, - в Киеве этого не захотели", - добавил он.

Обозреватель DW Розалия Романец

Президент говорил только о фактах, однако было заметно, что ситуация задела его лично. Много лет он интенсивно занимался темой Украины, и вот сегодня он вынужден задаться вопросом о том, почему все его усилия превратились в груду осколков.

О причине отказа принять Штайнмайера в Киеве не сообщалось. Но уже сейчас спекуляций на эту тему достаточно. При этом, какими бы правомерными ни были причины этого отказа, сказать, что он не был ошибкой, невозможно.

Разочарование - плохой советчик

Да, в краткосрочной перспективе этот шаг, вероятно, дал Киеву возможность выразить разочарование и отчаяние по поводу роли Германии и, в частности, Штайнмайера в сложившейся ситуации. На протяжении многих лет президент ФРГ поддерживал тесные отношения с Москвой и недостаточно серьезно относился к предупреждениям об угрозе со стороны России по отношению к Восточной Европе и особенно Украине.

Штайнмайер поддерживал строительство газопровода "Северный поток" и, будучи в 2008 году министром иностранных дел в правительстве тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), был причастен к вето Германии на членство Украины в НАТО. Так что поводов для разочарования у Киева достаточно, и все они оправданы. Сам Штайнмайер недавно признал ошибки.

Очевидно, представитель Социал-демократической партии (СДПГ) делал слишком мало различий между намерениями и последствиями. В этом свете никого не должно удивлять, что усилия Германии по поддержке Украины, а также огромные финансовые ресурсы, направленные туда ФРГ за последние годы, оказались забыты. Да, немецкие политики действовали наивно и самонадеянно. Некоторым из них не помешал бы разворот во внешней политике: больше понимания в отношении восточноевропейских стран и меньше - в отношении России. Тем не менее обвинять Штайнмайера в дурных намерениях нельзя.

К сожалению, разочарование прошлого усугубили новые ошибки: поездка канцлера Шольца в Киев, которая должна была состояться уже давно, так и не состоялась, с поставками оружия медлили, санкции против России блокировали. А раз Шольц не хочет помогать, то почему Зеленский должен принимать в зоне военных действий главу германского государства, имеющего представительские функции? Очевидно, что президенту страны, борющейся за выживание, нужны решения, а не символические жесты. Также очевидно, что он не хочет роль статиста. Все эти опасения в какой-то степени понятны.

Фатальные последствия

И все же отказ принять Штайнмайера является недальновидным, катастрофическим с политической точки зрения, непродуманным с точки зрения будущего, шагом. Совершать какой-либо поступок, только потому, что ты прав, - еще не значит действовать правильно. Объявляя приезд Штайнмайера нежелательным, украинское правительство бьет мимо цели, поскольку сжигает мосты. Теперь канцлер Германии уж точно не поедет в Киев. Уважение к высшей государственной должности ФРГ запрещает ему это делать. Так что последствия такого решения для Украины могут оказаться тяжелыми - и тот факт, что четыре других президента все равно приедут в Киев с визитом, этого не изменит. Все это только делает никому не нужный раскол в Европе еще более заметным.

Резкий жест Зеленского ставит под угрозу и большую симпатию по отношению к Украине в Германии. Между тем она необходима германскому правительству, чтобы оставаться сильным и стабильным на внутриполитической арене и чтобы иметь возможность оказывать помощь и в будущем. Если Германия окажется расколотой, это не поможет никому.

Или кому-то все же это на руку? Одному человеку, точно. Это - российский деспот, которому ежедневно нужны новые темы для его пропагандистской машины. На этот раз, к сожалению, такую тему подарил ему Зеленский.

Автор: Розалия Романец, обозреватель DW

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