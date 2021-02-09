 Комментарий: Прокол Штайнмайера при защите ″Северного потока - 2″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.02.2021

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Мнения

Комментарий: Прокол Штайнмайера при защите "Северного потока - 2"

Тот аргумент, который экс-глава МИД ФРГ и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер привел в пользу строительства "Северного потока - 2", обозреватель FAZ считает непостижимой ошибкой.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) должен это, вообще-то, знать лучше других. Федеральному президенту, когда он еще был министром иностранных дел, часто приходилось сталкиваться с тем, какую боль на востоке Европы до сих пор причиняют плохо залеченные раны XX века.

Тем более непонятен промах, который он допустил, связав аргументы в пользу "Северного потока - 2" с памятью о нападении Германии на Советский Союз и о более двадцати миллионов жертв его населения.

Райнхард Фезер, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Райнхард Фезер

Кремль проводит историческую политику, которая базируется на советских мифах. Он придерживается позиции, что все жертвы войны на истребление, которую вели нацисты, и все героические подвиги в борьбе против гитлеровской Германии приходятся на Россию. В то же время Москва порочит украинцев, а когда возникает политическая необходимость - и других восточных европейцев, обвиняя их в сотрудничестве с нацистами.

Однако на самом деле большинство преступлений немцев в войне против Советского Союза было совершено на территории Украины и Беларуси. Это не уменьшает тех ужасов, которые испытали русские, но это показывает, что об ужасах того времени следует говорить не только в отношении России. Если следовать логике Штайнмайера, то и, напротив, историческую ответственность Германии по отношению к Украине также можно использовать в качестве аргумента против "Северного потока - 2". Но и от этого также лучше бы воздержаться.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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