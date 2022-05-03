Фотохроника войны в Украине - 04 мая

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Лица людей, эвакуированных из Мариуполя; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. Фотогалерея DW.
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